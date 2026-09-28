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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوقي غريب: مفاوضات الأهلي مع حامد عبدالله لم تكن جادة

حامد عبدالله
حامد عبدالله
ميرنا محمود

كشف أحمد شوقي غريب، المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي، سبب عدم انتقال حامد عبدالله إلى صفوف النادي الأهلي، موضحًا أن المفاوضات بين الطرفين لم تكن بالجدية الكافية لإتمام الصفقة.

وقال غريب، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن المفاوضات الخاصة بحامد عبدالله لم تصل إلى مراحل متقدمة، بخلاف ما حدث في صفقات أخرى، مثل أقطاي عبدالله وعلي محمود.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المفاوضات مع الأهلي بشأن الثنائي كانت أكثر جدية، وشهدت خطوات واضحة نحو إتمام الانتقال، بينما لم تتوافر الظروف نفسها في ملف حامد عبدالله، ما حال دون انتقاله إلى القلعة الحمراء.

أحمد شوقي أحمد شوقي غريب المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي إنبي حامد عبدالله الأهلي

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