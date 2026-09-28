وزير الثقافة الأسبق: قواتنا المسلحة تحرر النيل من أي قيود عبر التاريخ

قال الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إن الأزهر الشريف والكنيسة شاركا في رفع معنويات الجيش بعد ما حدث في يونيو 1967.

وقال عبد الواحد النبوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الخداع الاستراتيجي كان السر في صدمة كبيرة لإسرائيل في نصر أكتوبر، كما أن البيانات العسكرية في نصر أكتوبر 1973 كانت تفضح إسرائيل.

وتابع: الغطرسة الإسرائيلية بعد يونيو 1967 كانت تتحدث عن أن مصر لن تقوم لها قومة مرة أخرى، كما أنها وضعت لتنفيذ هذا المخطط.

وأشار عبد الواحد النبوي إلى أن تاريخ مصر العسكري مشرف دائمًا، وأي محاولة للاستيلاء أو تقييد للنيل كانت قواتنا العسكرية عبر التاريخ تخرج لتحريره.