بنك نكست يوقع تسهيلات ائتمانية بـ2.1 مليار جنيه مع عز العرب السويدي لتمويل التوسعات الصناعية

أعلن بنك نكست توقيع عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.1 مليار جنيه مع مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، بهدف تمويل استثمارات مصانع عز العرب السويدي للسيارات وإنشاء مصنع جديد لدهانات السيارات، وذلك في إطار خطط المجموعة للتوسع الصناعي وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

وتأتي الصفقة ضمن توجه بنك نكست إلى توسيع نطاق نشاطه في مجال تمويل الشركات وتعزيز حضوره في السوق المصرفي، من خلال تمويل الاستثمارات والمشروعات الكبرى.

عمرو جمالي: التمويل يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي

قال عمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال ببنك نكست، إن الشراكة تؤكد التزام البنك بدعم خطط الاستثمار والتوسع التي يقودها القطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانه بالدور المحوري للقطاع المصرفي في تمكين الشركات من تنفيذ خططها الاستثمارية والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الشراكة مع مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات تأتي في إطار رؤية البنك لتعزيز دوره كشريك مصرفي فاعل لعملائه، وتوجيه التمويل نحو الاستثمارات التي تدعم النشاط الاقتصادي وتخلق قيمة مضافة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

بنك نكست: الصفقة تعكس قدراتنا في تنفيذ التمويلات الكبرى

من جانبها، أوضحت شيرين الجزار، رئيس مجموعة تمويل الشركات وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية ببنك نكست، أن الصفقة تمثل خطوة مهمة في إطار تنمية أعمال تمويل الشركات، وتعكس قدرة فريق البنك على تنفيذ صفقات ائتمانية كبرى بكفاءة.

وأشارت إلى أن الصفقة تعكس خبرة البنك في التعامل مع التمويلات الموجهة للاستثمارات والتوسعات، وما يتمتع به من قدرات ائتمانية ومصرفية تتيح له المشاركة في صفقات نوعية مع كبرى الشركات العاملة في السوق المصري.

وأكدت اعتزاز البنك بإتمام الشراكة مع مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، والتطلع إلى مواصلة البناء على هذا النجاح وتعزيز حضور بنك نكست في سوق تمويل الشركات.

عز العرب السويدي: التمويل يدعم التكامل الصناعي وتوطين سلاسل التوريد

قال محمد صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، إن توقيع العقد مع بنك نكست يمثل محطة استراتيجية في مسار المجموعة، ويجسد شراكة طويلة المدى تقوم على رؤية مشتركة لدعم الصناعة الوطنية.

وأوضح أن الاستثمار في مصنع الدهانات الجديد وتوسعات مصانع عز العرب السويدي لا يقتصر أثره على زيادة الطاقة الإنتاجية، وإنما يدعم التوجه نحو تكامل صناعي أعمق وتوطين أوسع لسلاسل التوريد بما يعزز تنافسية المنتجات.

وأكد أن الشراكة ستسهم في تسريع وتيرة نمو المجموعة وتحقيق مستهدفاتها، مشيرًا إلى أن مصنع الدهانات الجديد يستهدف تحقيق قيمة مضافة للصناعة الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية المستدامة.

عز العرب السويدي: التسهيلات تعكس قوة المركز المالي للمجموعة

من جانبه، قال أحمد فتحي، رئيس القطاع المالي لمجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، إن التسهيلات الائتمانية تعكس قوة المركز المالي للمجموعة وثقة القطاع المصرفي في جدارتها الائتمانية وكفاءة إدارتها لهيكل رأس المال.

وأضاف أن التمويل يأتي ضمن استراتيجية مالية متوازنة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتحسين كلفته، وتوجيهه إلى استثمارات ذات مردود تشغيلي مستدام يخلق قيمة متراكمة للمجموعة وشركائها على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الهيكل التمويلي يوفر للمجموعة المرونة المالية اللازمة لتمويل مراحل التوسع المقبلة والحفاظ على معدلات نمو صحية ومستدامة.

بنك نكست.. تطور رأس المال وهيكل الملكية

تأسس بنك نكست، المعروف سابقًا باسم aiBANK، عام 1974 كبنك استثمار وأعمال، وبدأ نشاطه تحت إشراف البنك المركزي المصري عام 1978 برأسمال بلغ 40 مليون دولار أمريكي.

وشهد البنك تطورًا مستمرًا في رأسماله، ليصل إلى 1.9 مليار جنيه عام 2020، وبناءً على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 أكتوبر 2021، وبعد استكمال صفقة الاستحواذ، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه، بالتزامن مع تعديل هيكل الملكية ودخول مستثمرين جدد إلى جانب المستثمرين الحاليين.

ويتوزع هيكل الملكية على مجموعة إي اف چي القابضة بنسبة 51%، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%.

وبناءً على قرار الجمعية العامة المنعقدة في 24 مارس 2024، تمت الموافقة على زيادة رأس المال إلى 5.4 مليار جنيه، كما وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة في 20 مارس 2025 على زيادة رأس المال إلى 5.7 مليار جنيه.

وفي 17 أغسطس 2025، وافق مجلس إدارة البنك، وفقًا للسلطات المخولة له، على زيادة نقدية لرأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 4.2 مليار جنيه، ليصل إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة إلى 9.9 مليار جنيه، من خلال إصدار أسهم جديدة لصالح قدامى المساهمين، كلٌ بنسبة مساهمته في رأس المال، دون تعديل في هيكل الملكية.

خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات

يقدم بنك نكست مختلف الخدمات المصرفية للأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية، إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات، والمشاركة في تمويل المشروعات القومية الكبرى من خلال القروض المشتركة، بما يحقق استفادة للاقتصاد القومي والبنك في الوقت نفسه.

كما يسعى البنك إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تقديم خدمات الاستثمار والخزانة والخدمات المصرفية الإسلامية، من خلال هيئة شرعية تعمل وفقًا للمعايير المصرفية الإسلامية.

ويقدم البنك خدماته للعملاء من خلال 36 فرعًا منتشرًا في أنحاء الجمهورية، مع خطط للتوسع، إلى جانب العمل على توسيع شبكة ماكينات الصراف الآلي لتغطية العديد من الأماكن الحيوية.

ويحرص البنك على تقديم خدمات مصرفية تنافسية، وتوفير أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات، فضلًا عن الاهتمام بتطوير مهارات العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة.

مجموعة إي اف چي القابضة.. حضور في 6 دول عبر قارتين

تتمتع مجموعة إي اف چي القابضة، المدرجة تحت كود EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD، بحضور مباشر في 6 دول عبر قارتين، حيث نشأت في السوق المصري وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود.

وتضم المجموعة ثلاثة قطاعات رئيسية للأعمال، هي بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس، ومنصة التمويل غير المصرفي إي اف چي فاينانس، والبنك التجاري بنك نكست، بما يعزز قدرتها على تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدم خدمات تشمل الاستشارات وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر.

وفي السوق المصري، تمتلك المجموعة منصة إي اف چي فاينانس للخدمات المالية غير المصرفية، التي تضم أنشطة متعددة تشمل شركة تنميه للخدمات المالية، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين، وإي اف چي فاينانس لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

كما تقدم المجموعة خدماتها المصرفية التجارية من خلال بنك نكست، المتخصص في تقديم حلول مصرفية متكاملة للأفراد والشركات.

وتتواجد المجموعة في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والأردن.

مصانع عز العرب السويدي.. طاقة إنتاجية مستهدفة 40 ألف سيارة سنويًا

تعد مصانع عز العرب السويدي للسيارات الذراع الصناعية والإنتاجية لمجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات، وتتولى تصنيع وتجميع السيارات وتوطين الصناعات المغذية في السوق المصرية، بالاعتماد على خطوط إنتاج حديثة وكوادر فنية مؤهلة.

وتواصل المجموعة تعزيز استثماراتها الصناعية في مصر، بما يدعم الإنتاج المحلي والصادرات ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتقع مصانع عز العرب السويدي للسيارات على مساحة 70 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية الجديدة، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 40 ألف وحدة سنويًا خلال المرحلة الأولى عقب تشغيل مصنع الدهانات الجديد، مع خطط لرفع الطاقة الإنتاجية بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية وتنمية الصادرات.

وكانت مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات قد أكدت أن التوسع الجديد يستهدف دعم التكامل الصناعي وتوطين سلاسل التوريد، بما يعزز القيمة المضافة للإنتاج المحلي.