مواصفات باو إم 7 موديل 2027 الجديدة.. صور

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة باو ام 7 موديل 2027 متعددة الاستخدامات

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: باو ام 7 موديل 2027 ، وتنتمي ام 7 لفئة السيارات متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ باو ام 7 موديل 2027

سيارة باو ام 7 موديل 2027 متعددة الاستخدامات

تمتلك سيارة باو ام 7 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key، وبها Fog Lights .

محرك باو ام 7 موديل 2027

سيارة باو ام 7 موديل 2027 متعددة الاستخدامات

تستمد سيارة باو ام 7 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 142 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 140 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس مانيوال .

مواصفات باو ام 7 موديل 2027

زودت سيارة باو ام 7 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

سيارة باو ام 7 موديل 2027 متعددة الاستخدامات

ويوجد بـ باو ام 7 موديل 2027 أيضا، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows .

سعر باو ام 7 موديل 2027

سيارة باو ام 7 موديل 2027 متعددة الاستخدامات

تباع سيارة باو ام 7 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحة سعرها 990 ألف جنيه .