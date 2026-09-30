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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستقبل وطن يكرم رئيس جامعة الإسكندرية وعميد كلية الطب تقديرًا لجهودهما

قيادات مستقبل وطن بجامعة الإسكندرية
قيادات مستقبل وطن بجامعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

كرّم المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب، تقديرًا لجهودهما في دعم القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

دعم المستشفيات الجامعية

  جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، نيابةً عن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن.

  وفي كلمته، أشاد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم بالدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن، وما يقدمه من دعم ورعاية للمستشفيات الجامعية وطلاب الجامعة، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب في دعم منظومة التعليم والصحة وخدمة المواطنين.

 وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية تحرص على توفير الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى، موضحًا أن الجامعة خصصت أكثر من 160 مليون جنيه ضمن موازنتها للعام المالي 2025/2026 لدعم خدمات الرعاية الطبية والعلاجية.

  ومن جانبه، أعرب المهندس حسام الخولي عن تقديره لجامعة الإسكندرية ودورها في تقديم الخدمات التعليمية والطبية، مؤكدًا حرص الحزب على دعم جهود الدولة ومساندة القطاعات الخدمية، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، في ضوء التحديات والظروف الراهنة التي تواجهها دول العالم وتنعكس آثارها على مختلف القطاعات.

ونقلت الدكتورة أميرة يسن تحيات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مؤكدة أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في دعم القطاع الصحي، وتعزيز الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

عقب ذلك، قام عدد من أعضاء حزب مستقبل وطن بزيارة كلية الطب، حيث قدموا عددًا من المستلزمات الطبية والأدوية لدعم المرضى بالمستشفى الرئيسي الجامعي، في إطار جهود الحزب للمساهمة في دعم المستشفيات الجامعية وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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