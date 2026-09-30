محافظ بني سويف يُناقش مستجدات الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2026 /2027

ناقش اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،خلال اجتماع المجلس التنفيذي،تقرير متابعة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 /2027، وتضمن مناقشة آخر مستجدات الموقفين المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة في الربع الأول في الفترة من 1 يوليو 2026 حتى 30 سبتمبر الجاري.

تناول التقرير_الذي عرضه مدير الإدارة الإستراتيجية* ما يتم تنفيذه من مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، وذلك وفق بنود وبرامج الخطة التي تشمل (الطرق والنقل والمواصلات، تحسين البيئة، الإدارة المحلية والدعم الفني، تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، التنمية الاقتصادية المحلية، التنمية الحضرية والريفية)،حيث تم استعراض إجمالي المشروعات المدرجة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وعرض اعتمادات الخطة، سواء الحكومية أو الذاتية، المقررة للإنفاق على تلك المشروعات.



وشدّد محافظ بني سويف، على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحدّدة لمراحل تنفيذ المشروعات ، مع المتابعة الدقيقة والمتواصلة على أرض الواقع، لضمان تحقيق أفضل مردود يخدم المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددا على أهمية توجيه الموارد المالية المتاحة للمشروعات ذات الأولوية القصوى، خاصة المشروعات التي ترتبط بشكل مباشر وجوهري بالخدمات الأساسية اليومية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عُقد، بحضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور طارق على القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف، كامل علي غطاس، السكرتير العام "أمين المجلس"،العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة،وأحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، محمد عبد اللطيف، مدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالمحافظة، لمياء العربي، مدير المجالس واللجان بالمحافظة "مقرر المجلس"، وأعضاء المجلس من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.

