قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مجلس الوزراء ينفي صحة تحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييز إنرجوس وينتر
طلع 15 جنيه.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
وزارة النقل الإسرائيلية: تحقيق مشترك مع المؤسسة الأمنية بشأن واقعة فلاي دبي
بعثة منتخب مصر تصل القاهرة .. وانتظام اللاعبين في التدريبات غدًا
الملاح بديلا لرأفت.. وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال أفريقيا
عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع
مدبولي أمام النواب غدًا لعرض اعتراض رئيس الجمهورية على قانون جامعة كيان.. اعرف الإجراءات اللائحية
ماركا: حمزة عبد الكريم يعيش عامًا استثنائيًا مع برشلونة ومنتخب مصر
مطار تبوك: جميع ركاب رحلة «فلاي دبي» غادروا إلى وجهتهم النهائية عبر طائرة بديلة
مجلس النواب يفتتح غدا الخميس دور الانعقاد الثاني ويستمع لبيان مدبولي
«الوزراء» يوافق على ضم شهداء ومصابين لـ «صندوق التكريم» ويقر مشروعات جديدة بالتعليم والصحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يُناقش مستجدات الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2026 /2027

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ناقش اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،خلال اجتماع المجلس التنفيذي،تقرير متابعة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 /2027، وتضمن مناقشة آخر مستجدات الموقفين المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة  في الربع الأول في الفترة من 1 يوليو 2026 حتى 30 سبتمبر الجاري. 
تناول التقرير_الذي عرضه مدير الإدارة الإستراتيجية* ما يتم تنفيذه من مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، وذلك وفق بنود وبرامج الخطة التي تشمل (الطرق والنقل والمواصلات، تحسين البيئة، الإدارة المحلية والدعم الفني، تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، التنمية الاقتصادية المحلية، التنمية الحضرية والريفية)،حيث تم استعراض إجمالي المشروعات المدرجة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وعرض اعتمادات الخطة، سواء الحكومية أو الذاتية، المقررة للإنفاق على تلك المشروعات.


وشدّد محافظ بني سويف، على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحدّدة لمراحل تنفيذ المشروعات ، مع المتابعة الدقيقة والمتواصلة  على أرض الواقع، لضمان تحقيق أفضل مردود يخدم المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددا على أهمية توجيه الموارد المالية المتاحة للمشروعات ذات الأولوية القصوى، خاصة المشروعات التي ترتبط بشكل مباشر  وجوهري بالخدمات الأساسية اليومية للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عُقد، بحضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور طارق على القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف، كامل علي غطاس، السكرتير العام "أمين المجلس"،العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة،وأحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، محمد عبد اللطيف، مدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالمحافظة، لمياء العربي، مدير المجالس واللجان بالمحافظة "مقرر المجلس"، وأعضاء المجلس من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة. 
 

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

ترشيحاتنا

البنك المركزي الأوروبي

التضخم يرتفع في منطقة اليورو ويزيد الضغط على المركزي الأوروبي لرفع الفائدة

موسكو

موسكو: نشر قوات غربية في أوكرانيا بمثابة ظهور لقوات "الناتو" على حدودنا

باركليز

«باركليز» يخفف خطط العودة للمكاتب في بريطانيا بعد اعتراضات واسعة من الموظفين

بالصور

إيران تفرض يوما أسبوعيا بلا سيارات على موظفي الحكومة لترشيد الوقود

إيران
إيران
إيران

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مفيش راجل بيعيط.. وثائقي مصري يقترب من هشاشة حراس الملاهي ولاعبي كمال الأجسام

مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد