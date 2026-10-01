بدون تغيير.. تفاصيل عيار 24 في الصاغة الآن

سجل أكبر أعيرة الذهب استقراراً، مع أول تعاملات له اليوم الخميس 1-10-2026 علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر عيار 24

وجاء آخر تحديث لـ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7005 جنيها للشراء و 6954 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وسجلت تداولات المعدن الأصفر ثباتا من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية دون أي تحريك وسط حالة من الترقب في الأسواق.

الذهب يرتفع

وصعد سعر الذهب مقدار 15 جنيهًا في المتوسط مع اقتراب انتهاء تعاملات أمس .

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر الذهب 6130 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7005 جنيها للشراء و 6954 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6422 جنيها للشراء و 6374 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6130 جنيها للشراء و 6086 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5254 جنيها للشراء و 5215 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 49.04 ألف جنيه للشراء و 48.68 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4158 دولار للشراء و 4157 دولار للبيع.غ

شعبة الذهب والمعدن الأصفر

وتراجعت صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها ارتفاع الطلب المحلي على المشغولات الذهبية، وتأثير الاضطرابات الإقليمية على حركة التصدير والشحن، إلى جانب عدد من التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات المصدرة.

أوضح تقرير لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن السوق المصرية شهدت ارتفاعًا في الطلب على شراء الذهب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، خاصة المشغولات الذهبية، وهو ما انعكس على حجم الذهب المتاح للتصدير.

سعر الذهب في مصر

وزادت الطلب الداخلي أدت إلى استيعاب السوق المصرية جزءًا أكبر من المعروض، مشيرًا إلى أن استمرار نشاط التجارة الخارجية مع عدد من الأسواق، من بينها كندا وأستراليا، ساهم في تعويض جزء من التراجع الذي شهدته صادرات القطاع.

وأشار التقرير إلي أن الإمارات، باعتبارها أكبر سوق مستوردة للذهب والمشغولات المصرية، تأثرت حركة التصدير إليها خلال الفترة الأخيرة بالاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران على خلفية الحرب، ما انعكس على عمليات الشحن والتصدير.

وتسببت هذه التطورات في تراجع الكميات الموجهة إلى السوق الإماراتية، الأمر الذي انعكس على إجمالي صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية خلال الفترة محل الرصد.