قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتهمة النصب على المواطنين .. حبس دجّال بالإسكندرية لزعمه العلاج الروحاني
أسامة كمال عن حادث طائرة فلاي دبي: روايات متضاربة وتحقيقات تكشف حقيقة ما جرى
كامل الوزير: في نصف عام 2027 هنركب القطار الكهربائي السريع من السخنة وحتى مطروح
هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص
وزير الإعلام الأسبق: الجيش المصري نشأ لحماية النيل ومقدرات الوطن منذ آلاف السنين
الكويت والعراق يطلبان استضافة السوبر المصري
الولايات المتحدة تهنئ الصين بالعيد الوطني
حارس فولهام على رادار بايرن ميونخ
منتخب مصر للشباب يتصدر تصفيات شمال أفريقيا بعد الفوز على تونس
كامل الوزير: ليه نلاقي ناس تزعل إننا بنوصل السكك الحديد إلى قلب سيناء هو إحنا اعتدينا على حد
التحقيق في اتهام مسئولين سابقين في نادي الزمالك بإهدار مليار و644 مليون جنيه | تفاصيل
تراجع سعر الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال: البحارة ضحايا منسيون في معادلة التوترات والممرات البحرية

البحارة
البحارة
رحمة سمير

أعلنت وزارة الخارجية المصرية الإفراج عن 8 بحارة مصريين كانوا محتجزين على متن السفينة «يوريكا» قبالة سواحل إقليم بونتلاند في الصومال منذ الثاني من مايو الماضي، في خطوة تمهد لعودتهم إلى مصر بعد فترة من الاحتجاز.

وقال الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، إن الجهات المعنية تعمل على استكمال الترتيبات اللازمة لعودة البحارة إلى البلاد، موضحًا أن السفارة المصرية في مقديشو مكلفة باستقبالهم والاطمئنان على أوضاعهم وتيسير عودتهم إلى مصر في أقرب فرصة.

وأشاد كمال بالجهود المصرية التي أسهمت في الإفراج عن البحارة، مؤكدًا أهمية الجانب الإنساني في التعامل مع أزمات الملاحة البحرية، إذ لا تقتصر تداعيات التوترات والاضطرابات على السفن وحركة التجارة، بل تمتد إلى أطقم السفن وأسرهم المنتظرين عودتهم.

وأشار إلى أن البحارة يمثلون عنصرًا أساسيًا في حركة التجارة العالمية، وأن ضمان سلامتهم وحمايتهم من الخطف والاحتجاز يجب أن يكون حاضرًا ضمن الجهود الرامية إلى تأمين الممرات البحرية وخفض التوترات.

أسامة كمال البحارة ضحايا الممرات البحرية السفينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

مصطفى مدبولي

الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا

أرشيفية

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

قطع المياه ..صورة تعبيرية

مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

نتيجة قرعة الحج السياحي

ظهرت الآن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

الحكم على 39 متهما بخلية العملة الإرهابية.. السبت

المستشار محمد السعيد الشربيني

المرافعة في محاكمة متهمين بأحداث عنف عين شمس.. السبت

المتهمين

خناقة فى الأتوبيس.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية

بالصور

أبرزها الملابس ورش هذه المادة .. طرق غير متوقعة للوقاية من حمى الضنك

حمى الضنك
حمى الضنك
حمى الضنك

يعالج أمراض خطيرة.. ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟

ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟
ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟
ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟

خطوة بخطوة.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

خلل في الأبواب يهدد بخطر احتباس الركاب.. استدعاء 329 سيارة بيجو في السعودية

بيجو 5008
بيجو 5008
بيجو 5008

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد