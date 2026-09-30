أسامة كمال: البحارة ضحايا منسيون في معادلة التوترات والممرات البحرية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية الإفراج عن 8 بحارة مصريين كانوا محتجزين على متن السفينة «يوريكا» قبالة سواحل إقليم بونتلاند في الصومال منذ الثاني من مايو الماضي، في خطوة تمهد لعودتهم إلى مصر بعد فترة من الاحتجاز.

وقال الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، إن الجهات المعنية تعمل على استكمال الترتيبات اللازمة لعودة البحارة إلى البلاد، موضحًا أن السفارة المصرية في مقديشو مكلفة باستقبالهم والاطمئنان على أوضاعهم وتيسير عودتهم إلى مصر في أقرب فرصة.

وأشاد كمال بالجهود المصرية التي أسهمت في الإفراج عن البحارة، مؤكدًا أهمية الجانب الإنساني في التعامل مع أزمات الملاحة البحرية، إذ لا تقتصر تداعيات التوترات والاضطرابات على السفن وحركة التجارة، بل تمتد إلى أطقم السفن وأسرهم المنتظرين عودتهم.

وأشار إلى أن البحارة يمثلون عنصرًا أساسيًا في حركة التجارة العالمية، وأن ضمان سلامتهم وحمايتهم من الخطف والاحتجاز يجب أن يكون حاضرًا ضمن الجهود الرامية إلى تأمين الممرات البحرية وخفض التوترات.