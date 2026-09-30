أسامة كمال يناقش مخاطر إعلانات التخسيس المضللة بعد ضبط مراكز علاج غير مرخصة

حذر الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، من انتشار إعلانات التخسيس التي تروج لنتائج سريعة ووعود بفقدان الوزن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بعض هذه الإعلانات تعتمد على أشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم متخصصين، دون وضوح بشأن مؤهلاتهم أو مدى موثوقية المنتجات التي يروجون لها.

وأشار كمال إلى أن وزارة الصحة أغلقت 3 منشآت طبية خاصة في محافظتي الدقهلية وسوهاج، وضبطت أدوية مجهولة المصدر ومخالفات داخل بعض المنشآت، من بينها مركز للتغذية العلاجية في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية يعمل دون ترخيص، وتديره سيدة حاصلة على بكالوريوس العلوم وتنتحل صفة طبيب.

وشدد على أهمية التحقق من مؤهلات الأشخاص الذين يقدمون نصائح علاجية أو يروجون لمنتجات التخسيس، وعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تعد بنتائج سريعة دون تقديم معلومات موثوقة.