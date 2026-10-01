حملات مكبرة بجميع أنحاء الإسكندرية وغلق 107 منشآت بسبب المخالفات

شدد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

وفي هذا السياق، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، فضلًا عن إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع، بما يسهم في تحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملات، التي تم تنفيذها خلال أسبوع، عن غلق وتشميع 107 منشأة مخالفة، والتحفظ على 12265 حالة إشغال متنوع، إلى جانب تحرير 908 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال، فضلًا عن توجيه 236 إنذارًا للمخالفين.