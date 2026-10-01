في إنجاز طبي جديد بمستشقى ملوي.. توسيع الصمام الميترالي لـ ١٣ مريضا بدلا من القلب المفتوح

في إنجاز طبي جديد بمستشقى ملوي بمحافظة المنيا، تم عمل توسيع للصمام الميترالى لعدد ١٣ مريضا تتراوح أعمارهم بين ٢٥ و ٦٠عاما؛ وذلك بدلا من من عمليات القلب المفتوح.

وقال الدكتور أحمد عمر مدير مستشفى ملوي النخصصي : إن المرضى كانوا يعانون من ضيق بالصمام الميترالى وصعوبة بالتنفس وتعد تلك التدخلات عن طريق القساطر البالونية بديلا فعالا لعمليات القلب المفتوح لبعض الحالات الطبية والتى يصعب معها إجراء الجراحة، مشيرا الى أنه تم إجراء العمليات بنجاح كامل والمرضي الآن بحالة جيدة.

وأوضح انه تم إجراء ورشة عمل عن هذه التقنية تحت إشراف نخبة من الاطباء منهم : الدكتور هشام بشرى محمود استاذ امراض القلب بجامعه بنى سويف والأستاذ الدكتور عمرو سطوحى استشارى ورئيس قسم القلب بمستشفى ملوى التخصصى، والدكتور عمرو عبد الظاهر طبيب مقيم بقسم امراض القلب والدكتور محمد جمال طبيب مقيم بقسم امراض القلب ود. سعد يحيى طبيب مقيم بقسم امراض القلب والدكتور نادي ممدوح طبيب مقيم بقسم امراض القلب والدكتور محمد سعد طبيب مقيم بقسم امراض القلب والدكتور باسم نجاح طبيب مقيم بقسم أمراض القلب والدكتور محمد رضا طبيب مقيم بقسم امراض القلب والدكتور محمود حماده طبيب مقيم بقسم أمراض القلب.