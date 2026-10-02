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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

للنشر ٥.. طريقة عمل المبكبكة باللحمة.. أكلة ليبية سهلة بطعم غني ومميز

المبكبكة
المبكبكة

تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل المبكبكة باللحمة باعتبارها من الأكلات الشهية وسهلة التحضير، كما أنها تجمع بين المكرونة واللحمة وصلصة الطماطم والتوابل في وجبة واحدة مشبعة ومناسبة للغداء.

وتتميز المبكبكة بأنها لا تحتاج إلى سلق المكرونة بشكل منفصل، حيث تطهى المكونات معا في إناء واحد، ما يجعلها من الوصفات العملية التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة.

مكونات المبكبكة باللحمة

- نصف كيلو مكرونة.
- نصف كيلو لحم مقطع مكعبات صغيرة.
- 2 ثمرة طماطم مبشورة.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
- بصلة متوسطة مفرومة.
- 2 فص ثوم مفروم.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- فلفل أخضر أو حار حسب الرغبة.
- ملح وفلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- رشة كمون.
- ماء ساخن حسب الحاجة.

طريقة عمل المبكبكة باللحمة

1. ضعي الزيت في حلة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
2. أضيفي قطع اللحمة وقلبيها جيدا حتى يتغير لونها من جميع الجهات.
3. أضيفي الثوم والفلفل وقلبي المكونات معا لعدة دقائق.
4. ضعي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون.
5. قلبي المكونات واتركيها على النار حتى تتسبك الصلصة جيدا.
6. أضيفي كمية مناسبة من الماء الساخن واتركي اللحمة حتى تقترب من النضج.
7. أضيفي المكرونة مباشرة إلى الحلة دون سلقها مسبقا.
8. قلبي المكرونة مع الصلصة واللحمة، واتركيها على نار متوسطة حتى تنضج المكرونة وتشرب جزءا من الصلصة.
9. إذا احتاجت المكرونة إلى سوائل أثناء التسوية، يمكن إضافة القليل من الماء الساخن تدريجيا.
10. بعد تمام النضج، ارفعي المبكبكة من على النار وقدميها ساخنة.

سر نجاح المبكبكة باللحمة

للحصول على مبكبكة باللحمة بطعم غني، يجب عدم إضافة كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة، لأن قوام الطبق يعتمد على وجود صلصة متماسكة تغلف المكرونة.

كما يفضل تقطيع اللحمة إلى قطع صغيرة ومتقاربة في الحجم حتى تنضج بصورة متساوية، مع إضافة المكرونة بعد اقتراب اللحمة من النضج.

وتقدم المبكبكة ساخنة، ويمكن إضافة الفلفل الحار حسب الرغبة للحصول على الطعم الحار المعروف في بعض وصفات المبكبكة.

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