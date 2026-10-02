عبد الحميد بسيوني: حسام حسن لا يمتلك رفاهية الوقت في تجهيز اللاعبين

أكد عبدالحميد بسيوني، نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لا يمتلك رفاهية الوقت الكافي لتجهيز اللاعبين بدنيًا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع كل حالة وفقًا لظروفها من أجل الاستفادة من اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي.

وقال عبدالحميد بسيوني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن هناك أمثلة سابقة تؤكد إمكانية تجهيز اللاعبين خلال فترة قصيرة، مستشهدًا بانضمام إمام عاشور إلى قائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة رغم عدم جاهزيته البدنية بشكل كامل، قبل أن يتم تجهيزه ويشارك مع الفراعنة ويظهر بصورة جيدة.

وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على مصطفى زيكو، الذي لم يكن يشارك بصورة منتظمة مع بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يحصل على فرصة مع منتخب مصر، وينجح في التسجيل والمساهمة في تحقيق الفوز، ويقدم مستوى جيدًا.

وتحدث بسيوني عن طريقة تعامل حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، مؤكدًا أن المدير الفني يحترم ويقدر جميع اللاعبين، باعتبارهم لاعبين دوليين، كما يتم التعامل معهم من الناحية النفسية باحترام.

وأوضح أن بعض التعبيرات التي تصدر قد لا تكون الأنسب في بعض المواقف، لكنه شدد على أن حسام حسن لا يقصد الإساءة إلى أي لاعب، وأن التعامل داخل المنتخب يأتي في إطار الاحترام والتقدير لجميع عناصر الفريق.