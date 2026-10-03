بالرسم والإشارة.. متحف التحنيط يحتفي بلغة التواصل مع طلاب مدرسة الفكرية

نظم متحف التحنيط بالأقصر ورشة عمل فنية بمناسبة اليوم الدولي للغة الإشارة، في فعالية جمعت بين الفن والتوعية والثقافة، بهدف التعريف بلغة الإشارة باعتبارها وسيلة أساسية للتواصل وتعزيز دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع.

وشهدت الورشة مشاركة عدد من طلاب مدرسة طه حسين الفكرية، حيث قدم الطلاب رسومات فنية جسدت عددا من مفردات وإشارات لغة الإشارة، في أجواء تفاعلية عكست أهمية الفن في التعبير والتواصل وتبادل الأفكار.

وتضمن البرنامج كذلك جولة إرشادية داخل متحف التحنيط، تعرف خلالها الطلاب على أبرز مقتنيات المتحف، واستمعوا إلى شرح حول طرق التحنيط ومكانته في الحضارة المصرية القديمة، بما أسهم في تقديم تجربة ثقافية وتعليمية تجمع بين التعرف على التراث المصري وتعزيز قيم التواصل والمشاركة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود المتحف لتقديم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة تتيح للجمهور بمختلف فئاته التعرف على الحضارة المصرية القديمة، والاستمتاع بتجارب تعليمية وتفاعلية داخل المواقع والمتاحف الأثرية.