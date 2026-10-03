رفع 1100 طن مخلفات الرتش بشارع التأمينات وخلف موقف البوهي والسكة الحديد بإمبابة

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تجمعات مخلفات الرتش بشارع التأمينات وخلف موقف البوهي والسكة الحديد بحي امبابة التابع لمحافظة الجيزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بسرعه التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.

وقد وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة محمد زكي مدير عام الهيئة بسرعه التعامل مع تجمعات الرتش الموجودة حيث تم الدفع بعدد ٢ لودر وعدد ٦ سيارات نقل كبيرة بالإضافة إلى فرقة من عمال النظافة لأعمال النظافة بالمكان.

وأسفرت الحملة عن رفع حوالي ١١٠٠طن من مخلفات الرتش بما اسهم في فتح الطريق للسيارات وتحسين الرؤية البصرية بالمكان وتأتي الأعمال استجابة لشكاوى المواطنين التي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بسرعه التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.