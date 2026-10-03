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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فرص جديدة أمام 792 مرشحا ضمن قوائم انتظار مسابقة عمال الأوقاف

الأوقاف
الأوقاف
قسم الخدمات

​أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن ترشيح 792 متقدماً من المدرجين بقوائم الانتظار في مسابقة شغل وظائف عمال بوزارة الأوقاف. 

يأتي هذا القرار تمهيداً لعقد المقابلات الشخصية واستكمال باقي إجراءات التعيين بالتنسيق التام مع وزارة الأوقاف.

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​طريقة الاستعلام عن مواعيد المقابلات

و​دعا الجهاز جميع المتقدمين المدرجين ضمن قوائم الانتظار إلى ضرورة الاستعلام عن موعد المقابلة الشخصية الخاصة بكل منهم، وذلك من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية وإدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل:

  • ​الرقم القومي (المكون من 14 رقماً).
  • ​كود التسجيل الخاص بالمتقدم.

​ويمكن للمتقدمين إجراء الاستعلام عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك:

  • بوابة الوظائف الحكومية.
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​توجيهات هامة للمتقدمين

​في السياق ذاته، أهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجميع المتقدمين ضرورة متابعة:

  • ​الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
  • ​موقع بوابة الوظائف الحكومية بشكل دائم.

​وذلك للإطلاع على أية تعليمات، تنبيهات، أو تحديثات جديدة تتعلق باستكمال إجراءات الترشيح والتعيين في المسابقة.

الأوقاف

تفاصيل وظائف مونوريل غرب النيل

وكانت ​أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بالتعاون مع شركة "ألستوم"، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة بنظام التعاقد لتشغيل وإدارة قطار مونوريل غرب النيل، وذلك وفقاً للإعلان رقم 2 لسنة 2026.

​التخصصات المطلوبة وشروط المؤهلات

​مهندس: بكالوريوس هندسة في تخصصات (الكهرباء، الكهروميكانيكا، الاتصالات، الإلكترونيات، الميكاترونكس).

​صراف تذاكر أو مشرف محطة: مؤهل عالٍ مناسب.

قوافل وزارة الأوقاف

​فني: مؤهل عالٍ فني أو تكنولوجي، أو مؤهل فني فوق متوسط، أو مؤهل متوسط في تخصصات (الكهرباء، الاتصالات، الإلكترونيات، الميكانيكا).

​الشروط العامة للتقديم

​الجنس ومحل الإقامة: أن يكون المتقدم من الذكور ومن سكان القاهرة الكبرى.

​السن: ألا يزيد العمر عن 35 عاماً وقت التقديم.

​الموقف التجنيدي: أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على الإعفاء منها، مع خلو الصحيفة الجنائية من أي سوابق.

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​المهارات: إجادة استخدام الحاسب الآلي، الإلمام باللغة الإنجليزية، واجتياز اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات للقوات المسلحة.

​القدرات الشخصية: الاستعداد للعمل بنظام الورديات، اجتياز الاختبارات الشخصية والطبية والنفسية، والقدرة على تحمل ضغوط العمل والمسؤولية.

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