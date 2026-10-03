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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب : منتدى العلمين للأعمال يجسد دور مصر في دعم العمل الإفريقي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للدورة الأولى من منتدى "العلمين – أفريقيا للأعمال" يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول القارة الأفريقية، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات والاستثمارات العابرة للحدود.

وقال إن المنتدى، الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة بمشاركة واسعة من القادة والمسؤولين الأفارقة وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية، يعكس حرص مصر على دعم جهود التكامل القاري وتحويل أهداف أجندة أفريقيا 2063 إلى مشروعات وفرص حقيقية تخدم شعوب القارة.

وأضاف النائب محمد سليم، أن تأكيد الرئيس السيسي أن " أفريقيا قارة شابة ونابضة بالحيوية" يحمل رسالة واضحة بأهمية الاستثمار في الطاقات البشرية والشباب، والاستفادة من الموارد والإمكانات التي تمتلكها القارة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي حول تطلع أفريقيا إلى عالم يسوده السلام والاستقرار يؤكد أهمية تضافر الجهود الأفريقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وتعزيز قدرة دول القارة على بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة.

وقال إن المنتدى يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الشركات الناشئة، وخلق فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بما يعزز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي منتدى العلمين – أفريقيا للأعمال التعاون الاقتصادي والتجاري الشراكات مدينة العلمين الجديدة

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