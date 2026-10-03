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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريو نجوموها يكشف تأثير محمد صلاح على مسيرته مع ليفربول

نجوموها - محمد صلاح
نجوموها - محمد صلاح
إسراء أشرف

كشف ريو نجوموها، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن الدور الذي لعبه النجم المصري محمد صلاح في تطوير مستواه خلال فترة تواجدهما معًا داخل قلعة "أنفيلد".

وأكد نجوموها أن صلاح كان من أكثر اللاعبين الذين استفاد من نصائحهم، خاصة خلال الفترة الأخيرة التي سبقت رحيل النجم المصري عن ليفربول، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على تقديم المساعدة له باستمرار.

وقال نجوموها، في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو": "اللاعب الذي تعلمت منه أكثر من أي شخص آخر هو محمد صلاح عندما كان لاعبًا في ليفربول".

وأضاف: "صلاح علمني الكثير، خاصة خلال الفترة الأخيرة قبل رحيله، وكان حريصًا على مساعدتي بشكل مستمر".

وأوضح لاعب ليفربول أن صلاح كان يلفت انتباهه دائمًا إلى أهمية الأرقام والإحصائيات، قائلًا: "كان دائمًا يطلب مني النظر إلى أرقامي، ويؤكد لي أنني لاعب جيد، لكن الوصول إلى أعلى المستويات يتطلب التركيز على تسجيل الأهداف وصناعة الفرص الحاسمة".

وتابع: "كان يخبرني بأن هذه الأمور ستأتي بشكل طبيعي مع الوقت، لكنه كان يحرص على توجيهي في تفاصيل صغيرة ومهمة ساعدتني كثيرًا".

واستعاد نجوموها ذكرياته مع صلاح في بداية العلاقة بينهما، مؤكدًا أن الحديث مع النجم المصري كان أمرًا مفاجئًا بالنسبة له، بعدما اعتاد مشاهدته منذ طفولته.

وقال: "عندما بدأ الحديث معي للمرة الأولى شعرت بدهشة كبيرة، لأنني كنت أتابعه منذ طفولتي، وفجأة وجدته يقدم لي النصائح ويشرح لي كيف يمكنني تطوير مستواي".

واختتم حديثه عن صلاح قائلًا: "مع مرور الوقت لم أعد أنظر إليه كنجم فقط، بل كزميل رائع داخل الفريق، وكان دائمًا مستعدًا للمساعدة، ولذلك أكن له الكثير من التقدير والامتنان".

نجوموها ريو نجوموها محمد صلاح صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول

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