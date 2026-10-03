أرقام مذهلة.. برونو فيرنانديز ودي بروين يتصدران مقارنة تهديفية وصناعية

كشفت ريهام حمدي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إحصائيات الثنائي برونو فيرنانديز وكيفن دي بروين طوال مسيرتهما، في مقارنة بين اثنين من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة.

برونو فيرنانديز

ووفقًا للأرقام المنشورة، سجل البرتغالي برونو فيرنانديز 223 هدفًا خلال مسيرته، إلى جانب صناعة 206 أهداف، ليواصل أرقامه المميزة سواء على مستوى التسجيل أو صناعة الأهداف.

في المقابل، سجل البلجيكي كيفن دي بروين 201 هدف، لكنه يتفوق في صناعة الأهداف بعدما قدم 300 تمريرة حاسمة، في أرقام تعكس التأثير الهجومي الكبير للثنائي على مدار مسيرتهما.