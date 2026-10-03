قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللواء أحمد حمدي.. مهندس العبور وبطل الكباري في حرب أكتوبر
الرئيس السيسي: مصر تواصل جهودها لإنشاء صندوق للتنمية في أفريقيا لتعزيز قدرات القارة
70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام
الرئيس السيسي: لنجعل من مدينة العلمين الجديدة منطلقا نحو طريق الإنجاز والتنمية
الرئيس السيسي: نيباد الذراع التنفيذية للاتحاد الأفريقي لترجمة أهداف أجندة 2063
الرئيس السيسي: «نيباد» إحدى الركائز الرئيسية للعمل التنموي الأفريقي.. ونسعى لتعزيز قدراتها
الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يترأسان أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة (أودا - نيباد)
مصرع 5 عمال إثر انهيار منجم شمال أفغانستان
أجندة أخبار الأحد 4 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات
اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص قبالة نانتوكيت.. وخفر السواحل الأمريكي يبدأ البحث
تعرض لأول مرة.. مكالمة مسربة تكشف تفاصيل علاقة عبد الرحمن منصور بخيرت الشاطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلال زيارة مطروح.. جوهر نبيل: زياراتنا المفاجئة هدفها إعادة الانضباط وتحسين الأداء ومعالجة السلبيات

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
حسن العمدة

أجرى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، اليوم، عددًا من الجولات التفقدية المفاجئة بمحافظة مطروح، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على المتابعة الميدانية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للشباب على أرض الواقع.


وشملت الجولة مركز شباب الهلال، ومركز شباب مطروح، ومركز التنمية الشبابية، المدينه الشبابية الرياضية بسيدي عبدالرحمن ، ومقر مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.
واطمأن الوزير خلال جولاته على انتظام العمل، وحالة المنشآت، ومستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للشباب، إلى جانب متابعة مدى الالتزام بمواعيد العمل والانضباط داخل الجهات التي شملتها الجولة.
ووجّه الوزير بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو أوجه قصور، والعمل على تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات، بما يضمن الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات المتاحة داخل المنشآت الشبابية.
وأكد جوهر نبيل أن الجولات المفاجئة ستتواصل بمختلف المحافظات، للتأكد من سير العمل بالشكل المطلوب، والوقوف على مستوى الخدمات بشكل مباشر، مضيفا  أن الهدف هو إعادة الانضباط، ومعالجة أي سلبيات، وتحسين الأداء، والتأكد من أن الشباب والأهالي يحصلون على أفضل خدمة ممكنة داخل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

إجازة

قرار رسمي من الحكومة.. 3 أيام إجازة للموظفين والطلاب

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

ياسر إبراهيم

أهلي بنغازي يغري لاعب النادي الأهلي بـ3 ملايين دولار في موسمين

محمود صلاح، لاعب الأهلي

أفضل موهبة في مصر.. إعلامي يشيد بقدرات محمود صلاح: يجب أن يحترف

ترشيحاتنا

الشيخة حسينة

الهند: لا يمكن تحديد موعد لإعادة الشيخة حسينة إلى بنجلاديش

الأسواق الهندية

الأسواق الهندية تبحث تخفيف قيود عقود السلع غير الزراعية وتعزيز سيولة المشتقات

وكالة الطاقة الدولية: ا

وكالة الطاقة الدولية: الإفراج عن 325 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية

بالصور

دراسة صادمة للأزواج.. قلة نوم تؤثر على نظامك الغذائي وتزيد صعوبة الأكل الصحي

دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي

جامعة قناة السويس تستقبل وفد «القاهرة 2027» لبحث الاستفادة من إمكاناتها في استضافة دورة الألعاب الأفريقية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

لوك يخطف الأنظار.. شاهد هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة بالأسود والأبيض

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

فيديو

اللواء أحمد حمدي

اللواء أحمد حمدي.. مهندس العبور وبطل الكباري في حرب أكتوبر

المشير أحمد بدوي

المشير أحمد بدوي.. قائد الثغرة وبطل معارك الجيش الثالث

المشير أبو غزالة

المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة

المشير طنطاوي

المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد