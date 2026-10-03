خلال زيارة مطروح.. جوهر نبيل: زياراتنا المفاجئة هدفها إعادة الانضباط وتحسين الأداء ومعالجة السلبيات

أجرى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، اليوم، عددًا من الجولات التفقدية المفاجئة بمحافظة مطروح، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على المتابعة الميدانية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للشباب على أرض الواقع.



وشملت الجولة مركز شباب الهلال، ومركز شباب مطروح، ومركز التنمية الشبابية، المدينه الشبابية الرياضية بسيدي عبدالرحمن ، ومقر مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.

واطمأن الوزير خلال جولاته على انتظام العمل، وحالة المنشآت، ومستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للشباب، إلى جانب متابعة مدى الالتزام بمواعيد العمل والانضباط داخل الجهات التي شملتها الجولة.

ووجّه الوزير بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو أوجه قصور، والعمل على تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات، بما يضمن الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات المتاحة داخل المنشآت الشبابية.

وأكد جوهر نبيل أن الجولات المفاجئة ستتواصل بمختلف المحافظات، للتأكد من سير العمل بالشكل المطلوب، والوقوف على مستوى الخدمات بشكل مباشر، مضيفا أن الهدف هو إعادة الانضباط، ومعالجة أي سلبيات، وتحسين الأداء، والتأكد من أن الشباب والأهالي يحصلون على أفضل خدمة ممكنة داخل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة.