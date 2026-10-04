توني كروس يرد على إشادة دافيدي أنشيلوتي.. «سيد اللعبة» يثير إعجاب نجل المدرب الإيطالي

لا يزال اسم توني كروس حاضرًا بقوة في أجواء ريال مدريد، رغم ابتعاده عن الملاعب والأضواء منذ اعتزاله كرة القدم، بعدما ترك النجم الألماني إرثًا استثنائيًا خلال سنواته الطويلة بقميص النادي الملكي، وأسهم في صناعة واحدة من أكثر الفترات نجاحًا في تاريخ الفريق.

ولم يتوقف تأثير كروس عند حدود الملعب، إذ امتد إلى أفراد عائلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذين عايشوا عن قرب الفترة الذهبية التي قضاها اللاعب الألماني مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب المخضرم.

دافيدي أنشيلوتي يشيد بدور كروس

وأشاد دافيدي أنشيلوتي، نجل كارلو أنشيلوتي، بتوني كروس، مؤكدًا أن لاعب الوسط الألماني كان أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في تجربته داخل ريال مدريد، واصفًا إياه بعبارة لافتة: «كان سيد اللعبة».

وخلال مقابلة مع صحيفة «آس» الإسبانية، تحدث دافيدي أنشيلوتي بإعجاب كبير عن الإمكانات الفنية التي امتلكها كروس، مشيرًا إلى قدرته الاستثنائية على التحكم في إيقاع المباريات وفرض أسلوبه داخل الملعب.

وقال دافيدي: «كان سيد اللعبة. يا له من وصف رائع! كان يتحكم في إيقاع المباراة، ويلعب بالطريقة التي يريدها».

وأضاف: «كان لاعبًا محوريًا، ثم ينطلق. كان توني يقطع نحو 11 كيلومترًا في المباراة الواحدة، وكان يقوم بواجباته الدفاعية أيضًا».

دافيدي: كنت أفضل كروس في مركز الارتكاز

وكشف نجل المدرب الإيطالي أنه كان يفضل مشاهدة كروس عندما يشغل مركز لاعب الارتكاز الدفاعي، رغم أن النجم الألماني كان يميل بصورة أكبر إلى القيام بأدوار هجومية في خط الوسط.

وأوضح: «أحببته عندما كان يلعب كلاعب ارتكاز دفاعي. صحيح أنه كان يفضل اللعب كلاعب ارتكاز هجومي، لكنه كان يترك المهام الصعبة للاعب الارتكاز الدفاعي، أيًا كان اسمه، سواء كامافينجا أو كاسيميرو».

وتعكس تصريحات دافيدي أنشيلوتي مدى تقديره للدور التكتيكي الذي كان يؤديه كروس، سواء في بناء اللعب أو التحكم في نسق المباريات، إلى جانب التزامه بالمهام الدفاعية التي ربما لم تكن تحظى بالقدر نفسه من الاهتمام مقارنة بقدراته في صناعة اللعب والتمرير.

توني كروس يرد برسالة بسيطة

ولم تمر كلمات دافيدي أنشيلوتي مرور الكرام على توني كروس، إذ وصلت تصريحات المدرب الشاب إلى اللاعب الألماني السابق، الذي حرص على مشاركتها عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

واكتفى كروس بإضافة رمز قلب إلى المنشور، في رد بسيط، لكنه حمل دلالة واضحة على تقديره للإشادة التي حصل عليها من نجل كارلو أنشيلوتي، وإعجابه بالوصف الذي قدمه لدوره داخل الملعب.

رحيل كروس ترك فراغًا في ريال مدريد

وتطرق دافيدي أنشيلوتي كذلك إلى تأثير رحيل توني كروس عن ريال مدريد، مؤكدًا أن مغادرة لاعب يمتلك هذه المواصفات الفنية والتكتيكية كانت صعبة للغاية على الفريق، وتركت تأثيرًا واضحًا على طريقة عمله وديناميكيته.

وقال: «بالنسبة إلى ديناميكية ريال مدريد، كان رحيله صعبًا للغاية».

ويعد توني كروس أحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ ريال مدريد، بعدما لعب دورًا محوريًا في الإنجازات التي حققها الفريق خلال سنواته مع النادي، وخصوصًا خلال فترات قيادة كارلو أنشيلوتي للفريق.

واستطاع اللاعب الألماني أن يفرض نفسه كأحد أهم عناصر خط وسط ريال مدريد بفضل دقة تمريراته، وقدرته على التحكم في إيقاع المباريات، وهدوئه تحت الضغط، إلى جانب خبرته الكبيرة في المواجهات الكبرى، قبل أن يقرر وضع حد لمسيرته الكروية تاركًا خلفه إرثًا يصعب تعويضه.

دافيدي يبدأ رحلة جديدة في التدريب

وعلى الجانب الآخر، يخوض دافيدي أنشيلوتي، البالغ من العمر 37 عامًا، تجربة جديدة في عالم التدريب مع فريق ليل الفرنسي، بعدما اكتسب خبرة واسعة خلال سنوات عمله إلى جانب والده كارلو أنشيلوتي.

ويحاول دافيدي في تجربته الجديدة كتابة تاريخه الخاص في عالم التدريب، بعيدًا عن ظل والده ومسيرته التدريبية الكبيرة، مستفيدًا من الخبرات التي اكتسبها خلال السنوات التي قضاها داخل الأجهزة الفنية، والتي كان من أبرز محطاتها العمل في ريال مدريد.