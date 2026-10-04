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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط سعر شراء الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك

تراجع سعر شراء الدولار في البنوك
تراجع سعر شراء الدولار في البنوك
علياء فوزى

سجّل سعر الدولار الأمريكي ، تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري نهاية تداولات اليوم، وسط استقرار نسبي في أسعار الصرف في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر

وتراجع أعلي سعر لشراء الدولار المعلنة من البنوك اليوم إلي نحو 52.29 جنيه، بينما سجّل أقل سعر لبيع الدولار نحو 52.30 جنيه. 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.22 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي

استقر سعر الدولار في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرية عند 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، وشمل ذلك البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) والمصرف العربي وبنك نكست (NXT) والمصري الخليجي وبنك فيصل والتنمية الصناعية والكويت الوطني وقناة السويس والمصرف المتحد واتش إس بي سي والعربي الأفريقي.

أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك

جاء بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر لشراء الدولار عند 52.29 جنيه، وسعر بيع 52.39 جنيه. 

وسجّل البنك الأهلي الكويتي نحو 52.27 جنيه للشراء دون تغير، و52.37 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك 

وتساوي سعر الدولار في بنوك الشركة المصرفية، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني والتعمير والإسكان عند 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول (FABMISR)،  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

وفي بنوك أبوظبي التجاري  والبركة وصل الدولار لنحو 52.22 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الدولار في بنوك العقاري المصري العربي وكريدي أجريكول: 52.20 جنيه وتراجع سعر البيع إلي 52.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار سعر الدولار في البنوك

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