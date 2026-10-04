قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أنواع.. التموين تكشف أسعار الزيت على بطاقات الدعم
التموين: ثبات سعر رغيف الخبز دون المساس بوزنه.. و6 آلاف مفتش لمراقبة الأسواق
بينهن مذيعة التلفزيون الرسمي.. طهران تنظم أول دورة تدريب عسكري للنساء
المنسق الوطني لحملة إغاثة غزة: التعليم يواجه واقعًا صعبًا يعيشه الشعب الفلسطيني
ما حكم تشغيل القرآن أثناء النوم؟.. أمين الإفتاء يوضح
صلاح حليمة: 3 مسارات للتعامل مع أزمة سد النهضة.. واللجوء للأمم المتحدة «خيار» حال تعثر التفاوض
مفوضية الاتحاد الأفريقي: مصر شريك أساسي في تعزيز السلم والأمن والتكامل والتنمية بأفريقيا
أيمن سلامة: صراع القوميات يهدد استقرار إثيوبيا وآبي أحمد يسعى لتفكيك نظام الحكم الذاتي
صلاح حليمة: البيان الرباعي يعكس تنسيقًا إقليميًا في ظل الأوضاع الإثيوبية المتصاعدة
وزير الطاقة الأمريكي: ترامب يدرك مسبقا مخاطر حرب إيران على تدفقات النفط
مدبولي يكشف ملامح اقتصاد الجمهورية الجديدة: الصناعة والتصدير والاستثمار في قلب المرحلة المقبلة
الذهب يتراجع تحت ضغط السندات الأمريكية.. ناجي فرج يكشف مصير المعدن الأصفر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد هبوطه.. تعرف على أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

افتتح الدولار الأمريكي مطلع تعاملات الأسبوع الجاري على تباين محدود في أسعار الصرف داخل القطاع المصرفي المصري، مع غلبة التراجع على معظم التحركات.

 وتراجع أقل سعر بيع للدولار في البنوك لنحو 52.30 جنيه، ما يجعلهما الأنسب للراغبين في شراء العملة الخضراء من البنوك.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مقابل الجنيه ختام اليوم الأحد 4 اكتوبر 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك.

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك المصرية اليوم

جاء البنك العقاري المصري العربي وبنك كريدي أجريكول الأقل سعرًا لبيع الدولار، مسجلين 52.30 جنيه للبيع، مقابل 52.20 جنيه للشراء، وهو أدنى مستوى للصرف في السوق المصرفية خلال تعاملات الأحد.

بنوك أخري تقترب من أدنى سعر

سجّل الدولار في بنوك أبوظبي التجاري والبركة سعر بيع بلغ 52.32 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء لديهما 52.22 جنيه. 

وجاء بنك أبوظبي الأول بعدهما بسعر بيع 52.33 جنيه وسعر شراء 52.23 جنيه.

سعر الدولار في الأهلي ومصر وCIB

وتساوي سعر الدولار بين عدد كبير من البنوك، في مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB)، إلى جانب بنك نكست وبنك فيصل الإسلامي والمصرف العربي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) وبنك الإسكندرية، وسجّلت هذه البنوك 52.34 جنيه للبيع و52.24 جنيه للشراء.

البنوك الأعلى سعرًا لبيع الدولار

وسجّل البنك الأهلي الكويتي سعر بيع 52.37 جنيه مقابل 52.27 جنيه للشراء، فيما تصدّر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة الأعلى سعرًا، مسجلًا 52.39 جنيه للبيع و52.29 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وعلى صعيد السعر الرسمي، أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري وصول الدولار إلى 52.22 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.

فروق سعرية

يبلغ الفارق بين أقل سعر لبيع الدولار (52.30 جنيه) وأعلاه (52.39 جنيه) 9 قروش فقط، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف وتنافسًا بين البنوك ضمن نطاق سعري ضيق.

أقل سعر لبيع الدولار سعر الدولار اليوم تراجع سعر الدولار سعر الدولار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

منتخب مصر للشباب

لحسم التأهل.. موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

ترشيحاتنا

أسعار السبائك الذهبية

من 5 حتى 1000 جرام.. تعرّف على أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأحد

سوق السيارات الأمريكية

السيارات الآسيوية تعزز حصتها في السوق الأمريكية والصين تقترب من المنافسة

بورصة قطر

انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد