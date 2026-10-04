بعد هبوطه.. تعرف على أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

افتتح الدولار الأمريكي مطلع تعاملات الأسبوع الجاري على تباين محدود في أسعار الصرف داخل القطاع المصرفي المصري، مع غلبة التراجع على معظم التحركات.

وتراجع أقل سعر بيع للدولار في البنوك لنحو 52.30 جنيه، ما يجعلهما الأنسب للراغبين في شراء العملة الخضراء من البنوك.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مقابل الجنيه ختام اليوم الأحد 4 اكتوبر 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك.

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك المصرية اليوم

جاء البنك العقاري المصري العربي وبنك كريدي أجريكول الأقل سعرًا لبيع الدولار، مسجلين 52.30 جنيه للبيع، مقابل 52.20 جنيه للشراء، وهو أدنى مستوى للصرف في السوق المصرفية خلال تعاملات الأحد.

بنوك أخري تقترب من أدنى سعر

سجّل الدولار في بنوك أبوظبي التجاري والبركة سعر بيع بلغ 52.32 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء لديهما 52.22 جنيه.

وجاء بنك أبوظبي الأول بعدهما بسعر بيع 52.33 جنيه وسعر شراء 52.23 جنيه.

سعر الدولار في الأهلي ومصر وCIB

وتساوي سعر الدولار بين عدد كبير من البنوك، في مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB)، إلى جانب بنك نكست وبنك فيصل الإسلامي والمصرف العربي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) وبنك الإسكندرية، وسجّلت هذه البنوك 52.34 جنيه للبيع و52.24 جنيه للشراء.

البنوك الأعلى سعرًا لبيع الدولار

وسجّل البنك الأهلي الكويتي سعر بيع 52.37 جنيه مقابل 52.27 جنيه للشراء، فيما تصدّر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة الأعلى سعرًا، مسجلًا 52.39 جنيه للبيع و52.29 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وعلى صعيد السعر الرسمي، أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري وصول الدولار إلى 52.22 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.

فروق سعرية

يبلغ الفارق بين أقل سعر لبيع الدولار (52.30 جنيه) وأعلاه (52.39 جنيه) 9 قروش فقط، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف وتنافسًا بين البنوك ضمن نطاق سعري ضيق.