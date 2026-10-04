ما حكم الربح من نشر مقاطع القرآن على يوتيوب؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الربح من نشر مقاطع القرآن الكريم أو الأناشيد عبر منصات مثل يوتيوب وتيك توك.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال تصريح له، أن الأصل في كسب المال يكون من خلال أسباب مشروعة، سواء كانت إلزامية كالميراث، أو اختيارية كالتجارة وتقديم الخدمات مقابل عائد.

حكم نشر مقاطع فيديو

وأشار إلى أن نشر مقاطع فيديو عبر هذه المنصات يُعد من قبيل تقديم خدمة مقابل أجر، وهو أمر جائز شرعًا بشرط أن يكون المحتوى مباحًا ولا يخالف أحكام الشريعة.

وأضاف أن من أهم الضوابط في هذا الأمر أن تكون هذه المقاطع مملوكة لصاحب القناة، أو لديه إذن باستخدامها، مؤكدًا أنه لا يجوز الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو نشر محتوى الغير بهدف تحقيق ربح دون إذن.

وأكد أن الربح من هذه المقاطع يكون حلالًا إذا خلا من الغش أو التدليس أو التعدي على حقوق الآخرين، وكان المحتوى نفسه مشروعًا، أما إذا تضمن مخالفات شرعية أو اعتداءً على حقوق الغير، فإنه يكون محرمًا.

وشدد على ضرورة أن يراجع كل شخص نفسه في طبيعة المحتوى الذي يقدمه، ومدى توافقه مع أحكام الشرع، لافتًا إلى أن المال لا يكون حلالًا إلا إذا تحقق فيه التراضي وعدم الظلم، كما جاء في قوله تعالى: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم».