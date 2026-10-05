إزالة أجزاء من العقار المائل بلامبروزو.. إجراءات عاجلة من محافظة الإسكندرية

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ميدانيًا بدء أعمال إزالة الأجزاء التي أوصت اللجنة الهندسية بإزالتها من العقار المائل بمنطقة لامبروزو، بتقاطع شارعي بدر الجمال وابن الشجري بنطاق حي وسط، في إطار الإجراءات العاجلة التي تتخذها المحافظة لدرء الخطورة والحفاظ على سلامة المواطنين والعقارات المحيطة.

تفاصيل المعاينة

وتتم أعمال الإزالة وفق أسلوب هندسي حذر وعلى مراحل مدروسة، بما يراعي الحالة الإنشائية للعقار وطبيعة المنطقة المحيطة، وتحت الإشراف الفني لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وبإشراف الدكتور التوني محمود التوني، أستاذ الخرسانة بكلية الهندسة – جامعة الإسكندرية، مع المتابعة المستمرة للحالة الإنشائية للعقار أثناء تنفيذ الأعمال، وتحديد خطوات وآليات التنفيذ تباعًا وفقًا للتقييم الفني، بما يحقق أعلى معدلات الأمان.

وتتواجد قوات الحماية المدنية بموقع العقار بالتزامن مع تنفيذ أعمال الإزالة، ضمن إجراءات التأمين والجاهزية للتعامل الفوري مع أي مستجدات، مع استمرار تأمين محيط العقار ومنع الاقتراب من نطاق الأعمال حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي إطار تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة لتنفيذ أعمال الإزالة وتأمين الموقع، تمت الاستعانة بعدد من المعدات والإمكانات الفنية التابعة لشركات البتروكيماويات ومياه الشرب والكهرباء، لدعم فرق العمل وتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال وفقًا للمتطلبات والتوصيات الهندسية.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية والجهات الفنية المعنية، لمتابعة مراحل التنفيذ والتنسيق المباشر بين جميع الجهات المشاركة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، مشددًا على الالتزام الكامل بالتوصيات الفنية والهندسية، وتنفيذ الأعمال وفق خطوات محسوبة ودقيقة، وعدم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا وفقًا لتقييم المختصين للحالة الإنشائية للعقار، مع توفير جميع المعدات والإمكانات المطلوبة لدعم أعمال الإزالة والتأمين.

وأشار المحافظ إلى أن التعامل مع العقار يتم من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الإشراف الهندسي المتخصص والتنفيذ الميداني والتأمين المستمر للموقع، مؤكدًا استمرار المتابعة على مدار الساعة حتى الانتهاء من إزالة مصادر الخطورة وتأمين العقار ومحيطه.

وتواصل محافظة الإسكندرية، من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، المتابعة اللحظية للأعمال والتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية والفنية، مع استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المواطنين حتى الانتهاء من الأعمال وفقًا لما تقرره اللجنة الهندسية المختصة.