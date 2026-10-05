أخبار التوك شو| ثبات سعر رغيف الخبز دون المساس بوزنه.. أحمد موسى يروي تفاصيل واقعة ظهور بنطلون عسكري إسرائيلي على الهواء

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

3 أنواع.. التموين تكشف أسعار الزيت على بطاقات الدعم

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر الدولار يعد أحد العوامل المؤثرة في أسعار الزيوت، إلى جانب تحركات الأسعار في البورصات العالمية، خاصة أن جانبًا من احتياجات السوق من الزيوت يتم استيراده من الخارج.

التموين: ثبات سعر رغيف الخبز دون المساس بوزنه.. و6 آلاف مفتش لمراقبة الأسواق

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة حريصة على ثبات أسعار رغيف الخبز وعدم المساس بوزنه، مشيرًا إلى استمرار العمل على توفير احتياجات المخابز من الأقماح لضمان انتظام إنتاج الخبز.

هالة عبد السلام: منذ 2015 بدأت مصر إصدار تشريعات واضحة وتنفيذ منظومة الدمج

قالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، إن الدولة المصرية تعمل على توفير مكان في التعليم لكل طفل وفقًا لحالته، موضحة أن منظومة الدمج في مصر بدأت عام 2011، وكانت في البداية مجرد قرار وزاري دون وجود آلية واضحة لتطبيقه، كما لم يكن هناك معلمون مدربون أو غرف مصادر داخل المدارس أو تشريع واضح لقبول حالات محددة.

الذهب يتراجع تحت ضغط السندات الأمريكية.. ناجي فرج يكشف مصير المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال التعاملات الأخيرة، متأثرة بعدد من المتغيرات الاقتصادية العالمية، في مقدمتها تحركات عوائد السندات الأمريكية وتوقعات المستثمرين بشأن مستقبل أسعار الفائدة والتضخم، وسط حالة من الحذر تسيطر على الأسواق.

كل 10 أيام مفاجأة جديدة.. شعبة الاتصالات تكشف سر ارتفاع أسعار الموبايلات

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات في أسعار الموبايلات التي تُصنع في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى استيراد بعض مكونات الموبايل من الخارج.

عمرو أديب: كنت أرفض السيارات الكهربائية والصينية.. والآن اشتريت واحدة

كشف الإعلامي عمرو أديب عن تحوّل مفاجئ في موقفه من السيارات الكهربائية والصينية، مؤكدًا أنه كان لديه في السابق تحفظات تجاه هذا النوع من السيارات، قبل أن يقدم على شراء سيارة كهربائية صينية.

أحمد موسى يروي تفاصيل واقعة ظهور «بنطلون عسكري إسرائيلي» على الهواء

روى الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، واقعة طريفة كشف عنها أحد أبطال حرب أكتوبر، مؤكدًا أن الانتصار المصري على إسرائيل لم يكن مجرد انتصار عابر، وإنما كان هزيمة مؤثرة للجيش الإسرائيلي.

زعيم عظيم.. أحمد موسى: السادات ذهب إلى الكنيست منتصرًا

أشاد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، مؤكدًا أن ما قام به بعد انتصار أكتوبر 1973 يمثل فصلًا مهمًا في تاريخ مصر، بعدما انتقل من خوض الحرب إلى السعي لتحقيق السلام من موقع المنتصر.

وقال موسى إن الرئيس السادات توجه إلى الكنيست الإسرائيلي في نوفمبر 1977، بعد سنوات قليلة من حرب أكتوبر، مشيرًا إلى أن المشهد كان يعكس حجم التحول الذي أحدثه الانتصار المصري في المنطقة.