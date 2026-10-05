ضبط المنظومة الصحية.. صحة النواب تضع الدواء والتكليف تحت المجهر

عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أول اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الثاني، برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة الخطوط الرئيسية لخطة عمل اللجنة، بحضور أعضائها وممثلي الجهات التنفيذية.

الأدوية الناقصة.. أولوية عاجلة

وضعت اللجنة ملف نواقص الأدوية وبدائلها على رأس أولوياتها، مطالبة بالوقوف على أسباب الأزمة ووضع حلول جذرية لها، مع مواجهة أي مظاهر للخلل وتنظيم آليات صرف الأدوية داخل الصيدليات.

«التكليف» على مائدة الاستماع

كما قررت اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشة ملف تكليف المهن الطبية، والوقوف على الضوابط والمعايير المنظمة لتوزيع المكلفين، بحضور الدكتور عمرو قنديل لمناقشة تفاصيل الملف.

جلسات استماع لهيئات الدواء والشراء الموحد

وأقرت اللجنة عقد جلسات استماع موسعة مع هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة التأمين الصحي الشامل، بعد دراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمل كل هيئة.

طلبات الإحاطة تحت رقابة اللجنة

وأكدت اللجنة تخصيص اجتماعين من اجتماعاتها الثلاثة لمناقشة طلبات الإحاطة بالتزامن مع انعقاد الجلسات العامة، إلى جانب متابعة ملف المستحضرات الطبية وتفعيل الزيارات الميدانية للمرافق والمنشآت الصحية.

ردود حكومية مكتوبة ومتابعة ميدانية

وشددت اللجنة على ضرورة حضور ممثلي الحكومة بالمستوى المناسب، مع إلزام الجهات التنفيذية بتقديم ردود كتابية رسمية بشأن الملفات التي تناقشها اللجنة، على أن تستكمل مناقشة خطة العمل في اجتماع لاحق.