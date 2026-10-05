من قلب وديان سانت كاترين.. تعليم جنوب سيناء تشدد على تفعيل «القرائية» بالصفوف الأولى

شددت الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، على استمرار تفعيل برنامج «القرائية» بالصفوف الأولى، ورفع مستوى التلاميذ في مهارات القراءة والكتابة، مع تكثيف المتابعة الميدانية، ورصد أوجه الضعف والعمل على علاجها أولًا بأول.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجرتها مدير تعليم جنوب سيناء بمدارس إدارة سانت كاترين، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء داخل المدارس، والتي شملت مدرسة الشهيد أحمد حمدي بوادي سهب الابتدائية، ومدرسة الأسباعية للتعليم الأساسي، ومدرسة السلام الابتدائية، ومدرسة السلام الإعدادية.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استمرار المتابعة الميدانية للمدارس، والاهتمام بمستوى التحصيل الدراسي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب.

وخلال الجولة، استقبلت الدكتورة وفاء محمد رضا بالدكتور وليد عبد الله، مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم، الذي أكد دعم الوزارة لأبناء الوديان، وحرصها على متابعة العملية التعليمية بمدارس المناطق النائية.

كما التقى مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم عددًا من المعلمين والعاملين بالمدارس، واستمع إلى أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية، مؤكدًا العمل على بحثها والتنسيق بشأنها، بما يسهم في تذليل ما يمكن من معوقات وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

شارك في الجولة سليمان أبو الفضل، الموجه العام للغة العربية، وأميمة عبد المعطي، مدير التعليم الابتدائي بالمديرية، إلى جانب أشرف حمودة، مدير عام إدارة سانت كاترين، وأحمد عبد النبي، وكيل الإدارة، وخضير عيد، مدير التعليم الابتدائي بالإدارة، ومحمد أبو عيشة، مدير التعليم الإعدادي بالإدارة.

وتفقدت الدكتورة وفاء محمد رضا والوفد المرافق لها الفصول الدراسية، وتابعت انتظام الدراسة وأداء المعلمين، كما اطمأنت على مستويات التلاميذ ومدى اكتسابهم المهارات الأساسية، واستمعت إلى أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية داخل المدارس.

وأكدت مدير تعليم جنوب سيناء أهمية تنمية مهارات القراءة والكتابة والتعبير، خاصة لدى تلاميذ الصفوف الأولى، باعتبارها من المهارات الأساسية التي تسهم في بناء قدرات الطالب وتحسين مستوى تحصيله الدراسي.

كما وجهت باستمرار تفعيل برنامج «القرائية» ومتابعة نتائجه داخل الفصول، مع تكثيف جهود رفع مستوى التلاميذ في اللغة العربية، وتقديم الدعم اللازم للطلاب الذين يحتاجون إلى مزيد من التدريب والمساندة.

وشددت الدكتورة وفاء محمد رضا على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين مختلف عناصر المنظومة التعليمية، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المدارس، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساعدهم على النجاح والتفوق.