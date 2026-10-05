ضبط صاحب شركة تطوير عقاري بدمياط الجديدة هارب من حكم بالسجن 15 عامًا

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من ضبط شخص يُدعى “ و. د” صاحب شركة تطوير عقاري بمدينة دمياط الجديدة، بدائرة قسم شرطة رأس البر، وذلك على خلفيه تنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالسجن لمدة 15 عامًا في الجناية رقم 17 لسنة 2025 جنايات القنطرة غرب، والمقيدة برقم 1 لسنة 2025 كلي الإسماعيليه.

ترجع احداث القضية، بأنه قد صدر الحكم بحق المتهم على خلفية اتهامات تتعلق بالتزوير وجمع مبالغ مالية من مواطنين، بزعم تنفيذ مشروعات عقارية، وعدم تسليم المشروعات للمجني عليهم في المواعيد المتفق عليها.

وتقدم العديد من المواطنين بتحرير عدد من المحاضر الشرطيه ضد المتهم وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.