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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس جامعة جنوب الوادي: توزيع الطلاب المرفوضين على جامعات أخرى دون أعباء مالية

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي
محمود محسن

كشف الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، تفاصيل أزمة الطلاب الذين تم إبلاغهم بعدم إمكانية استكمال التحاقهم بالجامعة، موضحًا أن قبولهم تم في البداية استنادًا إلى النسب المطبقة خلال الفترة السابقة، قبل صدور التعليمات الجديدة الخاصة بأعداد الطلاب المسموح بقبولهم للعام الدراسي الحالي.

وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الجامعة كان يتعين عليها الانتظار لحين وصول التعليمات الجديدة من وزارة التعليم العالي، بدلًا من الاعتماد على القواعد السابقة التي كانت تسمح بزيادة أعداد المقبولين بنسبة تصل إلى 10% عن الأعداد المحددة، مؤكدًا أن عدم انتظار التعليمات الجديدة كان سبب المشكلة.

وأشار رئيس الجامعة إلى وجود تنسيق بين رؤساء الجامعات لاستيعاب الطلاب المتضررين، من خلال توزيعهم على عدد من الجامعات وفقًا للأماكن المتاحة والتخصصات التي يمكنها استقبال أعداد إضافية.

تحويل المصروفات المسددة

وأضاف أن ملفات الطلاب سيتم تحويلها إلى الجامعات التي سيُعاد توزيعهم عليها، مؤكدًا أن المبالغ المالية التي سبق للطلاب سدادها لن تضيع، حيث سيتم تحويل المصروفات المسددة إلى الجامعات الجديدة التي سيستكملون دراستهم بها.

عباس منصور جامعة جنوب الوادي الطلاب القواعد وزارة التعليم العالي

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