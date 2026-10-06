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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسبانيا تواجه كرواتيا في قمة الجولة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقنوات

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
إسلام مقلد

يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره الكرواتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، في مباراة يسعى خلالها الماتادور لمواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته للمجموعة.

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا

تنطلق مباراة كرواتيا وإسبانيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وتدخل إسبانيا اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حققت الفوز في مبارياتها الثلاث الأولى، بينما تبحث كرواتيا عن التعويض بعد الخسارة الثقيلة أمام إنجلترا في الجولة الماضية.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا

تنقل مباراة إسبانيا أمام كرواتيا عبر قناة «بي إن سبورتس 1»، في مواجهة مرتقبة بين المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول.

نتائج إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم

حقق منتخب إسبانيا بداية قوية في البطولة، بعدما تغلب في الجولة الأولى على منتخب إنجلترا بنتيجة 3-2، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على كرواتيا في الجولة الثانية بنتيجة 4-1.

وواصل المنتخب الإسباني نتائجه المميزة في الجولة الثالثة، بعدما تفوق على منتخب التشيك بنتيجة 3-1، ليجمع 9 نقاط من أصل 9 ويحافظ على صدارة المجموعة.

على الجانب الآخر، تعرض منتخب كرواتيا لهزيمة قاسية أمام إنجلترا في الجولة الماضية، بعدما استقبل 7 أهداف دون أن ينجح في تسجيل أي هدف، ليبقى رصيده عند 3 نقاط.

ترتيب مجموعة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

يتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي منتخب إنجلترا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ويحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب التشيك جدول المجموعة دون رصيد من النقاط.

مجموعات المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية 2027

وتضم منافسات المستوى الأول أربع مجموعات، جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: فرنسا، بلجيكا، تركيا، إيطاليا.

المجموعة الثانية: ألمانيا، هولندا، اليونان، صربيا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا، إنجلترا، كرواتيا، التشيك.

المجموعة الرابعة: البرتغال، النرويج، الدنمارك، ويلز.

نظام التأهل إلى ربع النهائي

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في المستوى الأول إلى الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية.

ويقام الدور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب خلال شهر مارس 2027، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية المقرر إقامتها في يونيو 2027، لتحديد بطل النسخة.

نظام الصعود والهبوط في دوري الأمم الأوروبية

تنص القواعد الخاصة بالبطولة على هبوط المنتخبات التي تحتل المركز الأخير في مجموعاتها مباشرة أو خوضها مباريات ملحق، وفقًا للائحة التنظيمية الخاصة بكل مستوى.

وبموجب التعديلات الجديدة على نظام المستوى الأول، تتم مقارنة المنتخبات الأربعة التي تحتل المركز الثالث في مجموعاتها، حيث يضمن أفضل منتخبين البقاء في المستوى الأول دون خوض ملحق الهبوط، بينما يخوض المنتخبان الآخران مباريات الملحق.

منتخب إسبانيا إسبانيا بطولة دوري الأمم الأوروبي دوري الأمم الأوروبية كرواتيا وإسبانيا

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