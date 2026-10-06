الطبيب يرفض الاعتراف بالخطأ.. والد جومانه يروي تفاصيل معاناة ابنته بعد جراحة العمود الفقري

تعيش أسرة الطفلة جومانه في محافظة سوهاج، والبالغة من العمر 13 عامًا، رحلة طويلة مع الألم والبحث عن تفسير لما تعرضت له ابنتهم بعد خضوعها لجراحة لتصحيح انحناء شديد في العمود الفقري، وسط مطالبات من والدها بفحص الأشعات والتقارير الطبية والاستماع إلى جميع الأطراف، للوصول إلى حقيقة ما حدث.

وقال محمد عبدالله، والد جومانه، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: «أنا لا أطلب من أحد أن يصدقني لمجرد أنني والدها، أطلب فقط أن تُفحص الأشعات والتقارير، وأن تُترك الحقيقة للأطباء»، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو معرفة حقيقة ما تعرضت له ابنته، والحصول على العلاج المناسب لحالتها.

بداية رحلة جومانه مع الجراحة

وأوضح والد الطفلة أن ابنته كانت تعاني انحناءً شديدًا في العمود الفقري، بلغت درجته، وفق ما أُبلغت به الأسرة، نحو 55 إلى 56 درجة، وهو ما استدعى إجراء جراحة لتصحيح الانحناء وتثبيت العمود الفقري.

وأضاف أن الأسرة دخلت العملية وهي تثق في الطبيب، على أمل أن تنتهي معاناة جومانه وتعود إلى ممارسة حياتها بصورة طبيعية، إلا أن الأمور لم تسر بالشكل الذي كانت تتوقعه الأسرة.

آلام مستمرة بعد الجراحة

وقال الأب إن معاناة ابنته لم تنته بعد إجراء الجراحة، وإنما بدأت بعدها مرحلة جديدة من الألم، موضحًا أنها كانت تعاني آلامًا شديدة ومتكررة، ظهرت في فترات مختلفة بمنطقة الورك والساق والأرداف من الناحية اليمنى.

وأشار إلى أن جومانه عانت كذلك من تورم وألم وصعوبة في الحركة والجلوس، إلى جانب الشعور بالحرقان والتنميل والصدمات أو ما يشبه الكهرباء في أسفل الساق، خاصة بعد الجلوس.

وأكد والدها أن أصعب ما واجهه كان رؤية ابنته، وهي في الثالثة عشرة من عمرها، تعاني الألم دون أن يتمكن من تخفيف معاناتها.

الأب: الفحوصات كشفت مشكلة في الفقرة الخامسة

وأوضح والد جومانه أن استمرار الأعراض دفع الأسرة إلى إجراء فحوصات وأشعات جديدة، موضحا أنها كشفت عن وجود تشوه في الفقرة الخامسة القَطَنية «L5»، إلى جانب التحام وتشوه في الفقرات السفلية.

وأضاف أن الأسرة عرضت حالة ابنته على عدد من الأطباء، من بينهم 4 من كبار المتخصصين في جراحات العمود الفقري بالقاهرة، موضحًا أن الأسرة تلقت آراء طبية تفيد بحاجة جومانه إلى تدخل جراحي جديد لإعادة التصحيح والتثبيت، مع احتمالية الحاجة إلى تثبيت بالحوض والتعامل مع التشوه الموجود في الفقرات السفلية.

خلاف مع الطبيب واتهامات متبادلة

وقال الأب إن الطبيب الذي أجرى الجراحة الأولى كان قد أكد للأسرة أنه استأصل الفقرة المشوهة، إلا أن الأسرة فوجئت، بحسب روايته، بعد إجراء الفحوصات اللاحقة بوجود الفقرة، إلى جانب وجود مسمارين مثبتين بها، وهو ما دفعهم إلى عرض الحالة على أطباء آخرين لمعرفة ما حدث.

وأكد أن الخلاف مع الطبيب لم يتوقف عند الجانب الطبي، وإنما تطور إلى مشكلات وتهديدات وحررت بشأنها محاضر، مشيرًا إلى أن الطبيب لم يعترف، بحسب قوله، بوجود خطأ في الجراحة الأولى.

واتهم والد جومانه الطبيب بالتلفظ بحقه بعبارات مسيئة، موضحًا أن الأمر وصل، وفق روايته، إلى سبه وإهانته والتطاول على أبناء محافظة سوهاج وأهلها والتقليل منهم، زاعمًا صدور عبارات تضمنت التهديد والوعيد له ولمحافظة سوهاج.

وشدد الأب على أنه لا يريد إصدار حكم مسبق على الطبيب، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة وسماع جميع الأطراف، والاعتماد على التقارير الطبية والأشعات وآراء الأطباء المتخصصين والجهات المختصة للوصول إلى الحقيقة.

450 ألف جنيه لإنقاذ جومانه

ورغم ما مرت به، يقول والد جومانه إن ابنته ما زالت تحاول ممارسة حياتها بصورة طبيعية، وتتحرك وتضحك، إلا أن انحناء العمود الفقري لا يزال ظاهرًا، مع وجود ضعف في عضلات إحدى الجهات.

وأضاف أن الأسرة تواجه حاليًا تحديًا جديدًا يتمثل في تكلفة الجراحة التي تحتاج إليها ابنته، والتي تقدر بنحو 450 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرتهم المادية.

واختتم والد جومانه حديثه بمناشدة الأطباء المتخصصين والجهات المعنية وكل من يستطيع المساعدة، مؤكدًا أن مطلبه الأساسي ليس إدانة شخص أو تبرئة آخر، وإنما الوصول إلى حقيقة ما حدث، وضمان حصول ابنته على العلاج الذي تحتاج إليه.