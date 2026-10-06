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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تحصل على المركز الأول في جائزة البحوث التأمينية بمؤتمر "GAIF 35"

جائزة البحوث التأمينية
جائزة البحوث التأمينية
أ ش أ

كرم المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام العربي للتأمين، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، المهندس محمود مرسي عبد الله، من مصر، لحصوله على المركز الأول في جائزة البحوث التأمينية وفوزه بجائزة الدكتور رجائي صويص من الأردن، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين "GAIF 35" المنعقد في البحر الميت بالأردن.

وشمل التكريم أصحاب 3 أبحاث فائزة تناولت موضوع "الابتكار في التأمين دون الإخلال بالأسس والمبادئ"، بعد تقييم البحوث المشاركة من لجنة متخصصة من خبراء التأمين، وفق أسس، ومعايير علمية، ومهنية.

وجاء في المركز الثاني سليماني سي تقي الدين عبد الرؤوف، من الجزائر، وفاز بالجائزة التي تحمل اسم غازي أبو نحل، وفاز بالمركز الثالث، البحث المشترك المقدّم من بشار قسيس ومحمد أحمد العيد ورمزي قسيس، من الأردن، ونال جائزة شركة العين الأهلية للتأمين من دولة الإمارات، وتسلّمها نيابة عن الفريق بشار قسيس.

وبلغت القيمة الإجمالية للجوائز 12 ألف دولار، بواقع 5000 دولار للمركز الأول، و4000 دولار للمركز الثاني، و3000 دولار للمركز الثالث.

وتهدف جائزة البحوث التأمينية، التي أطلقها الاتحاد العام العربي للتأمين، إلى تطوير المعرفة المهنية والأكاديمية، وتشجيع الدراسات التي تقدم حلولاً قابلة للتطبيق لتحديات صناعة التأمين، وتعزيز التعاون بين الباحثين والأكاديميين وخبراء القطاع، بما يسهم في تطوير ممارسات الأسواق العربية.

وتضمّن حفل التكريم توجيه الشكر إلى أعضاء لجنة تقييم الأبحاث على جهودهم العلمية والمهنية، وإلى داعمي الجوائز تقديراً لمساهمتهم في تشجيع البحث والابتكار والكفاءات العاملة في قطاع التأمين.

المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام العربي للتأمين المهندس محمود مرسي عبد الله

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