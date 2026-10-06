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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار ايه .. شيرى اريزو 5 إم شيفروليه أوبترا 2027

شيرى اريزو 5 إم شيفروليه أوبترا 2027
شيرى اريزو 5 إم شيفروليه أوبترا 2027
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى اريزو 5 و شيفروليه أوبترا موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

محرك شيفروليه أوبترا 2027

شيفروليه أوبترا 2027

تحصل سيارة شيفروليه أوبترا 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 98 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شيفروليه أوبترا 2027

شيفروليه أوبترا 2027

تمتلك سيارة شيفروليه أوبترا 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة.

سعر شيفروليه أوبترا 2027

شيفروليه أوبترا 2027

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه .

محرك شيرى اريزو 5 موديل 2027

شيرى اريزو 5 موديل 2027

تستمد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 114 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شيرى اريزو 5 موديل 2027

شيرى اريزو 5 موديل 2027

يوجد بـ سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

سعر شيرى اريزو 5 موديل 2027

شيرى اريزو 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 740 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 755 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 775 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 805 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 815 ألف جنيه .

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