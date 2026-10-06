نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الصحفيين

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، تصاعد استهداف الصحفيين من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، والذي طال عددا من الزملاء في شمال الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك حلقة جديدة في سياسة الاحتلال الممنهجة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام.



وأوضحت النقابة - في بيان لها اليوم / الثلاثاء / أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن معطيات ميدانية وثقت اعتداء المستوطنين بالضرب المبرح على مصور وكالة الصحافة الفرنسية (AFP) جعفر اشتيه، قرب بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى في حالة صعبة، إضافة إلى تحطيم ومصادرة معداته الصحفية، أثناء تغطيته اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون في أراضي البلدة.



وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت الصحفيين محمد عتيق ومحمد عابد أثناء تغطيتهما استعدادات قوات الاحتلال لاقتلاع أشجار الزيتون في أراضي بلدة عنزه جنوب جنين، واقتادتهما إلى جهة مجهولة، برفقة مجموعة من قاطفي الزيتون.



وأعربت النقابة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد هذه الاعتداءات، مجددة دعوتها للجهات الدولية الضامنة لحقوق الصحفيين وحرية العمل الصحفي إلى إدانة إجراءات الاحتلال، وتوفير الحماية الميدانية العاجلة للصحفيين.

