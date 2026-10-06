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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي نتائجها غير متوقعة

انتخابات التجديد النصفي
انتخابات التجديد النصفي
قسم التوك شو

قال الدكتور ياسر ثابت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي غير مضمونة حتى اللحظة الأخيرة، خاصة أن فئة المترددين في الانتخابات الأمريكية قد تكون مؤثرة وحاسمة، حتى مع تقدم الديمقراطيين في مؤشرات عدد من الولايات الأمريكية خلال هذه الانتخابات.

وأضاف خلال لقاء في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن المشكلة الثانية تتعلق بالضغوط التي يمارسها الديمقراطيون للتحول خلال الفترة المقبلة، ومن المعروف بطبيعة الحال أنه خلال انتخابات التجديد النصفي، تكون الفرصة متاحة للحزب الموجود في موقع الأقلية لتحقيق مكاسب، وإذا كان الديمقراطيون هم الأقلية الآن في الكونجرس، فإنهم يسعون إلى أن تكون لديهم فرصة أفضل في انتخابات التجديد النصفي، مستفيدين من عدد من التحديات والعوامل المؤثرة.

وأوضح أن هناك اهتمامًا شديدًا بمسألة ارتفاع تكلفة المعيشة داخل الولايات المتحدة، وهي واحدة من التحديات الرئيسية، فالاقتصاد بالغ الأهمية ويؤثر بشدة في توجهات الناخبين، والديمقراطيون يحاولون، وفقًا لعدد من الدراسات واستطلاعات الرأي، تقديم صورة أفضل في عدد من الملفات، مثل مواجهة التحركات العسكرية الخارجية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع الاقتصادي، وخفض تكلفة المعيشة، ومعالجة قضية ارتفاع أسعار الوقود، من خلال إجراءات تتعلق باحتواء التدخل والعمليات العسكرية الخارجية.

وأشار إلى أن هناك تحديًا بالنسبة إلى الجمهوريين، لأنهم لن يستسلموا، خاصة أنهم يمتلكون قدرات مالية أكبر من الديمقراطيين في حملاتهم الانتخابية، سواء في وسائل الإعلام والتلفزيون، أو من خلال إعادة هندسة ورسم الدوائر الانتخابية والولايات الأمريكية بما يحقق فائدة أكبر للجمهوريين على حساب الديمقراطيين، وقد حدث ذلك بالفعل قبل الانتخابات، وهو ما قد يساعد الجمهوريين على الاحتفاظ بالمكاسب التي حققوها في انتخابات سابقة.

وتابع أن هناك نقطة أخرى بالغة الأهمية، تتمثل في مخاوف أشار إليها عدد من المحللين داخل الولايات المتحدة، بشأن إمكانية لجوء ترامب إلى حلول غير تقليدية، مثل إرسال قوات مكافحة الهجرة إلى مراكز الاقتراع، وتكثيف وجود الحرس الوطني الأمريكي في عدد من مراكز الاقتراع ودوائرها.
 

التجديد النصفي ترامب أمريكا الجمهوريين الديمقراطيين

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