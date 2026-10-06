تراجع كبير في القيمة السوقية لفينيسيوس جونيور.. تفاصيل

كشفت الإعلامية ريهام حمدي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك أن القيمة السوقية للبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة .

فينيسيوس جونيور

وأوضحت ريهام حمدي أن القيمة السوقية لفينيسيوس تراجعت من 200 مليون يورو إلى 130 مليون يورو، في انخفاض كبير لقيمة اللاعب في سوق الانتقالات.

وأشارت إلى أن القيمة الحالية لفينيسيوس جونيور أصبحت الأدنى له منذ عام 2022، في ظل تراجع قيمته السوقية عن السنوات الماضية.

ويُعد فينيسيوس جونيور أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، حيث يلعب في صفوف ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرازيلي، ويتميز بسرعته ومهاراته الفردية وقدرته على صناعة وتسجيل الأهداف. وانضم اللاعب إلى ريال مدريد عام 2018 قادمًا من فلامنجو البرازيلي، قبل أن يفرض نفسه تدريجيًا كأحد العناصر الأساسية في الفريق، ويساهم في تحقيق العديد من البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، كما حصد جائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم عام 2024.