مش عايز يقف فى الدور.. ضبط متهم تعدى على موظفة بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسب على إحدى السيدات داخل محل عملها بالفيوم.





بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (رئيسة مكتب الشئون الإجتماعية بقرية دار السلام – مقيمة بدائرة مركز شرطة طامية) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 4/ الجارى حال تواجدها بمحل عملها حدثت بينها وبين أحد الأشخاص مشادة كلامية لعدم إلتزامه بالدور المحدد له أمام النافذة محل إستلام الأوراق فقام على إثرها بالتعدى عليها بالسب وإحداث تلفيات بزجاج النافذة المُشار إليها.





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مزارع – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.