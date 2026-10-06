خلافات ميراث.. ضبط المتهمين بالتعدى على طالبة وأسرتها بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أقاربها لقيامهم بالتعدى عليها وأسرتها بأسلحة بيضاء وتهديدهم بكفر الشيخ.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة - مقيمة بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ) ، وبسؤالها تضررت من أبناء عمومتها لقيامهم بتاريخ 19/سبتمبر المنقضى بالتهجم عليها وأسرتها والتعدى عليهم بالسب والشتم وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم، لخلافات بينهم حول الميراث.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بذات الدائرة) ، وبمواجهتهم أقروا بوجود خلافات سابقة بينهم والشاكية ووالدها لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .