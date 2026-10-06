سلطنة عُمان تُجلي 12 مصابًا من طاقم سفينة تجارية تعرضت لهجوم قرب مسندم

أعلنت السلطات العُمانية إجلاء عدد من أفراد طاقم سفينة تجارية تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عُمان، ونقل المصابين إلى محافظة مسندم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن 12 فردًا من طاقم السفينة «إم تي أون بيس» التي ترفع علم بنما أصيبوا جراء تعرضها لمقذوف خلال عبورها مضيق هرمز، موضحة أن 11 من المصابين يحملون الجنسية الهندية.

وأضافت الوزارة أن طاقم السفينة يضم 19 فردًا، بينهم 17 هنديًا، مشيرة إلى أن المصابين جرى إجلاؤهم بمساعدة السلطات العُمانية، ونقلهم إلى مدينة خصب في محافظة مسندم لتلقي العلاج.

وأعربت نيودلهي عن تقديرها للتعاون الذي أبدته السلطات العُمانية في عمليات الإجلاء وتقديم المساعدة الطبية للمصابين، فيما أدانت الهجوم ودعت إلى وقف استهداف السفن التجارية والعاملين في قطاع الملاحة.

ويأتي الحادث في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تشهدها الملاحة البحرية في منطقة مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية لحركة التجارة العالمية ونقل إمدادات الطاقة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت في وقت سابق بوقوع حادث استهداف لسفينة أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، دون تحديد الجهة المسؤولة عن إطلاق المقذوف.

وتواصل الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الهجوم، في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن سلامة حركة السفن التجارية في المنطقة، وسط دعوات دولية للحفاظ على أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات البحرية الدولية.

