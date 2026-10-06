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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تراخيص الملاكي ترتفع في سبتمبر.. 25.2 ألف سيارة جديدة تدخل السوق المصري

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
كريم عاطف

شهد قطاع السيارات الملاكي في مصر ارتفاعا في اعداد المركبات الجديدة التي صدرت لها وثائق تامينية وتم ترخيصها خلال شهر سبتمبر 2026، وفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الاهرام استنادا الى تقرير المجمعة المصرية للتامين الالزامي على المركبات.

واوضح التقرير ان عدد السيارات الملاكي التي تم التامين عليها وترخيصها خلال سبتمبر بلغ 25261 سيارة، مقارنة بنحو 24167 سيارة خلال اغسطس الماضي، لتسجل السوق زيادة قدرها 4.53% على اساس شهري.

وتوزعت السيارات الملاكي المرخصة خلال سبتمبر على عدد من سنوات الموديلات، حيث سجلت موديلات 2023 نحو 398 سيارة، بينما بلغ عدد سيارات موديل 2024 نحو 505 سيارات، في حين سجلت موديلات 2025 نحو 715 سيارة.

اما موديلات 2026 فبلغ عددها 7120 سيارة، بينما جاءت موديلات 2027 في صدارة التراخيص باجمالي 16523 سيارة، بما يعكس استحواذ السيارات الاحدث على النسبة الاكبر من حركة التسجيل خلال الشهر.

وعلى مستوى العلامات التجارية، تصدرت شيري ترتيب السيارات الملاكي خلال سبتمبر بعدما سجلت 2176 سيارة، وجاءت ام جي في المركز الثاني باجمالي 2171 سيارة، بينما احتلت نيسان المركز الثالث بـ1618 سيارة.

وجاءت هيونداي في المركز الرابع بـ1231 سيارة، تلتها جيتور في المركز الخامس بـ1131 سيارة، ثم تويوتا في المركز السادس باجمالي 1126 سيارة.

وحلت كيا في المركز السابع بـ1062 سيارة، بينما جاءت جيلي في المركز الثامن بـ960 سيارة، ثم سواست في المركز التاسع بـ849 سيارة، واختتمت شانجان قائمة العلامات العشر الاولى باجمالي 679 سيارة.

وعلى مستوى الطرازات، حققت شيري اريزو 5 وحدها 799 سيارة من اجمالي تراخيص العلامة خلال سبتمبر، بينما سجلت ام جي ZS نحو 615 سيارة. وحققت نيسان ماجنيت 754 سيارة، في حين سجلت هيونداي توسان 191 سيارة، وجيتور X75 نحو 227 سيارة.

وتكشف هذه الارقام عن استمرار المنافسة القوية بين العلامات الصينية واليابانية والكورية داخل سوق السيارات الملاكي، مع احتفاظ شيري وام جي ونيسان بمراكز متقدمة في ترتيب التراخيص.

كما توضح بيانات سبتمبر ان السيارات موديل 2027 اصبحت صاحبة النصيب الاكبر من تراخيص الملاكي الجديدة، وهو ما يعكس الاقبال على السيارات الاحدث في السوق، الى جانب استمرار وجود اعداد من موديلات 2026 في حركة التسجيل.

وبالمقارنة مع اغسطس، الذي سجل 24167 سيارة ملاكي، يظهر تحسن ملموس في حركة التراخيص خلال سبتمبر، وان كان معدل النمو اقل من الزيادة المسجلة في قطاع الدراجات النارية.

قطاع السيارات الملاكي السيارات الملاكي وثائق تامينية المركبات الجديدة المجمعة المصرية للتامين الالزامي

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