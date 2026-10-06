الدراجات النارية تقود انتعاش سوق المركبات في سبتمبر.. 44.9 الف وحدة بتراخيص جديدة

واصل قطاع الدراجات النارية تسجيل معدلات نمو قوية داخل سوق المركبات المصرية خلال سبتمبر 2026، بعدما كشفت بيانات مؤسسة الاهرام، وفقا لتقرير المجمعة المصرية للتامين الالزامي على المركبات، عن اصدار وثائق تامينية وترخيص 44942 دراجة نارية خلال الشهر.

وسجل قطاع الدراجات النارية ارتفاعا بنسبة 18.05% مقارنة باعداد شهر اغسطس، الذي شهد ترخيص 38070 دراجة نارية، لتكون الدراجات صاحبة اكبر معدل نمو بين قطاعات المركبات الرئيسية خلال سبتمبر.

وتكشف مقارنة ارقام الشهرين عن اضافة 6872 دراجة نارية جديدة الى حركة التراخيص خلال سبتمبر، وهو ما يعكس زيادة واضحة في الطلب على هذا النوع من المركبات.

وبحسب بيانات سنوات الموديلات، بلغ عدد الدراجات النارية موديل 2023 التي تم ترخيصها خلال سبتمبر 486 دراجة، بينما سجل موديل 2024 نحو 952 دراجة، في حين بلغت تراخيص موديل 2025 نحو 5552 دراجة.

واستحوذت موديلات 2026 على النصيب الاكبر بفارق كبير، بعدما سجلت 37562 دراجة نارية، بينما بلغ عدد الدراجات موديل 2027 نحو 390 دراجة.

وتشير هذه الارقام الى ان الجزء الاكبر من حركة التسجيل الجديدة خلال سبتمبر تركز في موديلات 2026، التي تمثل الغالبية العظمى من اجمالي الدراجات المرخصة خلال الشهر.

وكان قطاع الدراجات النارية قد سجل في اغسطس 38070 وحدة، توزعت بين 412 دراجة موديل 2023، و716 دراجة موديل 2024، و4889 دراجة موديل 2025، و32036 دراجة موديل 2026، و17 دراجة فقط من موديل 2027.

وبذلك ارتفعت اعداد موديلات 2026 المرخصة من 32036 دراجة في اغسطس الى 37562 في سبتمبر، في حين شهدت موديلات 2027 قفزة من 17 الى 390 دراجة.

وتاتي الزيادة الكبيرة في تراخيص الدراجات النارية ضمن الارتفاع العام الذي شهده سوق المركبات الزيرو في سبتمبر، حيث ارتفع اجمالي التراخيص من 67936 مركبة في اغسطس الى 76575 مركبة خلال سبتمبر.

وتؤكد بيانات التقرير ان الدراجات النارية تمثل احد اهم مكونات سوق المركبات الجديدة في مصر، بعدما شكلت وحدها اكثر من نصف اجمالي المركبات الزيرو التي تم ترخيصها خلال سبتمبر.

ويعكس نمو القطاع خلال سبتمبر استمرار الطلب على الدراجات النارية كوسيلة للتنقل، خاصة مع ارتفاع تكاليف استخدام السيارات وتنوع الخيارات المتاحة في هذه الفئة، الى جانب زيادة اعداد الطرازات الحديثة التي تدخل السوق.