مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددًا من الموضوعات الهامة

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتماع الحكومة، اليوم /الأربعاء/ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية وغيرها علي أجندة الحكومة، بجانب استعراض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكله للحكومة بالشكل الأمثل وفي توقيتات مناسبة.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزارء عددًا من الموضوعات منها استعراض نشاطات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتاحه للدورة الأولى لمنتدى "العلمين - إفريقيا" للأعمال، ومناقشة استعدادات الحكومة لمتتدي مصر 2026 والذى دعا له الرئيس، فضلًا عن مناقشة تكليفات الرئيس للحكومة بمواصلة تكثيف جهود الحد من التضخم، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ومتابعة ضبط حركة الاسواق، وتوافر السلع الغذائية، واستكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوي محافظات الجمهورية.

كما سيتم مناقشة ملفات زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الأكثر احتياجًا، وملفات تطوير التعليم والصحة، بالإضافة إلى التنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مخطط ورؤية مصر 2030.

كما يتابع المجلس ما تم من إجراءات سابقة بشأن ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير وزيادة الرقعة الزراعة وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.