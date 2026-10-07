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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنوب سيناء.. وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر

المحافظ خلال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
المحافظ خلال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
ايمن محمد

احتفلت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وعودة سيناء إلى السيادة المصرية، وسط أجواء وطنية، تزينت خلالها شوارع مدن المحافظة 

 المصرية.
وشهدت مراسم الاحتفال عزف السلام الوطني وسلام الشهيد، في تقليد عسكري يجسد مشاعر الوفاء والتقدير لشهداء مصر الأبرار، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وسطروا بدمائهم صفحات مضيئة في تاريخ مصر.
ووضع اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بحضور اللواء محمد حبيب، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء إيهاب مكاوي، سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية.
وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة المصرية، وجموع الشعب المصري وأبناء جنوب سيناء، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه المناسبة ستظل شاهدًا على تضحيات أبناء مصر وبطولاتهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته.
وأكد المحافظ أن تضحيات الشهداء ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري، وذكرى خالدة تستلهم منها الأجيال المتعاقبة معاني الوطنية والانتماء والتضحية من أجل الوطن، مشيرًا إلى أن رجال القوات المسلحة والشرطة يواصلون تقديم أروع نماذج الفداء، وبذل الجهد من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.
كما وجه المحافظ رسالة تقدير وامتنان إلى أسر الشهداء، مؤكدًا أن ما قدموه من تضحيات سيظل محل اعتزاز وتقدير من جميع أبناء الشعب المصري، وأن أبناءهم سيبقون رموزًا للفداء والبطولة في ذاكرة الوطن.
وتضمنت فعاليات الاحتفال تنظيم ماراثون للمشي وآخر للدراجات، إلى جانب مشاركة فرقة الكشافة، بمشاركة عدد من الشباب والطلاب من أبناء مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بحضور الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية.
 

جنوب سيناء الاحتفال نصر أكتوبر اكليل الزهور النصب التذكاري

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