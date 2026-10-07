رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة على صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزتها ( 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





