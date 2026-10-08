قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرانس برس: دوي انفجارات قوية في الرياض
استبدال نوافذ الفصول الزجاجية بألواح أكريليك.. قرارات عاجلة من تعليم أسيوط للمدارس
اليونيسف تشيد بالبرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في مصر
درة المستشفيات.. الصحة تستعرض آراء مرضى مستشفى الشيخ زايد التخصصي
متحدث الوزراء: قطاع التعليم يشهد أولوية في مقترحات المواطنين في الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026
بسبب فيديوهات الرقص.. التحقيق مع صانعة محتوى في القاهرة
اكتشاف حفري لجنس جديد من التماسيح يعود إلى 45 مليون سنة في مصر
تشغيل 3 محطات محولات وتنفيذ خطوط هوائية بطول 300 كيلومتر لخدمة المشروعات الزراعية بسيناء
نشر فيديوهات خادشة.. كواليس القبض على صانع محتوى شهير بالإسكندرية
شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة
التعليم يتصدر أولويات المواطنين في منتدى مصر 2026
عراقجي: 81 طائرة عسكرية أمريكية خرجت من الخدمة خلال الحرب مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصادر هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال.. تعرف عليها

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

واجه قانون مكافحة غسل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

غسيل الأموال

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

قانون مكافحة غسل الأموال غسيل الأموال عقوبات مغلظة الأصول المغسولة المتحصلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تظلم بطاقة التموين

لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين

ياسر إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن موقف ياسر إبراهيم من قمة الأهلي والزمالك

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

ترشيحاتنا

الفاعليات

محافظ الإسماعيلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاريّ لشهداء الجيش الثاني الميداني

أعمال رصف الطرق

طفرة مرتقبة في قطاع الطرق بطوخ.. بدء الاستعداد لرصف طريق طوخ – شبين وتطوير الشوارع

جانب من العمليات الجراحية بسوهاج

صحة وانتصار.. 257 عملية جراحية و457 مستفيدًا من قافلة طبية بسوهاج

بالصور

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد