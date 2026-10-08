قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: الشراكة مع كوريا انطلاقة جديدة.. والنيل مسألة وجودية ونرفض الإجراءات الأحادية
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل قطر بعدة مقذوفات.. وإصابات في صفوف الطاقم
رئيس الوفد لـ وزير المالية الإسرائيلي: سيناء لم ولن تكون مجالًا لأحلام التوسع
35 أردبًا للفدان و20% زيادة في الإنتاجية.. تفاصيل تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في زراعة الذرة الشامية بالمنيا
أكسيوس: الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بالاستعداد لاستئناف الحرب على إيران
الرئيس السيسي: هناك قواسم مشتركة تجمع الحضاراتين المصرية والكورية
بعد غنائها أمام الرئيس.. أيمن بهجت قمر يحتفي بوصول "فيها حاجة حلوة" إلى كوريا
حساسات وذكاء اصطناعي.. الزراعة تختبر حلولًا ذكية لتوفير مياه الري
الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثالث| الأسبوع الأسود يشل فرنسا.. والحكومة تفرج عن احتياطي الديزل
قطع المياه عن بعض الشوارع في الجيزة .. المواعيد والأماكن
محافظ جنوب سيناء يتابع حركة العابرين بمنفذ طابا ويؤكد تيسير الإجراءات
لبنان: الجيش ينفذ واجباته جنوب الليطاني وإسرائيل تمتنع عن التزاماتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رتيبة النتشة: جيل كامل من أطفال غزة حُرم من التعليم على مدار 3 سنوات

أطفال غزة
أطفال غزة
إسراء صبري

قالت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، إن المأساة في قطاع غزة ما زالت مستمرة وتتوسع إلى الضفة الغربية، وربما إلى الإقليم والعالم، مشيرة إلى أن نتائج السنوات الثلاث الماضية من الحرب بدأت تنعكس على الجميع، مضيفة أن سكان القطاع يعيشون في حالة نجاة دائمة، وليس في وضع يسمح بالإنتاج البشري أو الفكري أو بتعزيز الصمود، في ظل خيام متهالكة ومساعدات إنسانية شحيحة وأولويات إنسانية طارئة تؤجل بحجج أمنية إسرائيلية.
طفولة مبتورة وفاقد تعليمي


وأوضحت النتشة، خلال حوارها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قطاع غزة يشهد طفولة مبتورة، مشيرة إلى سقوط عشرات الآلاف من الأطفال، إلى جانب وجود فاقد تعليمي كبير لجيل كامل من الأطفال الذين لم يتلقوا التعليم طوال ثلاث سنوات، متابعة أن المدارس والجامعات دُمرت، كما جرى استهداف الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في الجامعات، إلى جانب استهداف بنك النطف والأجنة في قطاع غزة.


استهداف للهوية والأثر الإنساني


وأكدت عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، أن ما يسعى إليه الاحتلال، وفق ما بدأ به بنيامين نتنياهو في خطابه بعد السابع من أكتوبر، يستهدف إزالة كل أثر للفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى أن هذا الأثر لا يتعلق بالإنسان فقط، وإنما يمتد إلى الجانب الإنساني والثقافي والهوية والوجدان، لافتة إلى أن قطاع غزة يضم أكثر من 100 ألف مصاب بإصابات قد تعيق قدرتهم على الإنتاج أو انخراطهم الطبيعي في الحياة مستقبلًا.

https://www.youtube.com/shorts/iDjj_UDO9XU?t=38&feature=share

رتيبة النتشة غزة أطفال غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

معتمد جمال

الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي

بالصور

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد