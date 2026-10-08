5.5 مليون جنيه لخدمة أهالي الترابين.. محافظ جنوب سيناء يتابع إنشاء دار مناسبات بنويبع

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، أعمال إنشاء دار مناسبات الترابين بمدينة نويبع، والمخصصة لخدمة أهالي التجمع، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق البدوية.

وتقام دار المناسبات على مساحة إجمالية تبلغ 1500 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المباني 500 متر مربع، وبتكلفة إجمالية قدرها 5.5 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ وتسليم المشروع خلال شهر ديسمبر من العام الجاري.

واطلع المحافظ على الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات الإنجاز، موجهًا بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، بما يضمن دخول المشروع الخدمة في الموعد المقرر والاستفادة منه في خدمة أهالي التجمع.

وشدد محافظ جنوب سيناء على أهمية سرعة تنفيذ المشروعات الخدمية بالمناطق البدوية، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع .