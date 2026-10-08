قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمساكية رمضان 2027 ومواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة
لأول مرة في المغرب.. إسرائيل تظهر رسميا في معرض مراكش للطيران
مصطفى كامل يكشف موقف نقابة الموسيقيين من فيديو عصام صاصا المتداول
مصطفى كامل يحسم الجدل حول فيديو عصام صاصا: اتخاذ القرار المناسب حال ثبوت صحته
شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري ووداي دجلة بكأس عاصمة مصر
الفرصة الأخيرة.. موعد غلق باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية للإيجار التمليكي
الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية
التضامن: 10% خصم بمعرض الصناعات الريفية والبيئية بمناسبة ذكرى أكتوبر
الزمالك يهزم ميكيلي الإثيوبي 53 - 10 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد
بعد نشر صدى البلد.. محافظ سوهاج يحيل واقعة تسلق الطلاب لسور مدرسة بساقلتة للتحقيق
زوجته تتعاطى المخدرات.. التضامن تنقذ أب و 5 أبناء مقيمين في الشارع
الصحة: حركة وطنية موحدة لمكافحة الأمراض غير السارية حتى 2030 عبر خريطة طريق واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

5.5 مليون جنيه لخدمة أهالي الترابين.. محافظ جنوب سيناء يتابع إنشاء دار مناسبات بنويبع

المحافظ خلال تفقد دار مناسبات نويبع
المحافظ خلال تفقد دار مناسبات نويبع
ايمن محمد

تفقد اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، أعمال إنشاء دار مناسبات الترابين بمدينة نويبع، والمخصصة لخدمة أهالي التجمع، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق البدوية.

وتقام دار المناسبات على مساحة إجمالية تبلغ 1500 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المباني 500 متر مربع، وبتكلفة إجمالية قدرها 5.5 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ وتسليم المشروع خلال شهر ديسمبر من العام الجاري.

واطلع المحافظ على الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات الإنجاز، موجهًا بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، بما يضمن دخول المشروع الخدمة في الموعد المقرر والاستفادة منه في خدمة أهالي التجمع.

وشدد محافظ جنوب سيناء على أهمية سرعة تنفيذ المشروعات الخدمية بالمناطق البدوية، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع.

جنوب سيناء دار مناسبات نويبع انشاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

محمود طاهر

محمد عبد الوهاب: أرض الأهلي بالتجمع الخامس تحركت 50 مترا من أجل عدم ظهور اسم محمود طاهر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

الاهلي و الزمالك

جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

محمود الخطيب

عضو الأهلي السابق: محمود طاهر أنجح من الخطيب على المستوى الإداري

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

ترشيحاتنا

ضغطة زر واحدة قد تكلفك الكثير.. الجانب المظلم لـ "تسجيل الدخول السريع

ضغطة زر واحدة قد تكلفك الكثير.. الجانب المظلم لـ تسجيل الدخول السريع

هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية

هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية

هاتف Oppo K14 Plus 5G

رسميًا.. أوبو تطلق وحش الفئة المتوسطة Oppo K14 Plus 5G ببطارية ضخمة ومعالج قوي

بالصور

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد