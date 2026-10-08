سفير مصر الجديد لدى بيروت يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية اللبناني

قدم السفير تميم خلاف سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان، اليوم /الخميس/، صورة من أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية اللبنانية الى يوسف رجى وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى وذلك بمقر وزارة الخارجية اللبنانية.

ورحب وزير الخارجية اللبناني، خلال اللقاء، بالسفير المصرى الجديد بعد وصوله لبيروت، متمنياً له كل التوفيق والسداد فى مهام عمله بلبنان.

وأعرب عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والأخوية مع مصر والتطلع للارتقاء بالعلاقات الثنائية فى شتى المجالات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.



من جانبه.. أكد السفير تميم خلاف، على اعتزازه العميق بتعيينه سفيرا لمصر لدى لبنان الشقيق، مشيدا بخصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين.

وأعرب عن تطلعه لاستكشاف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق نقلة نوعية فى العلاقات تسهم فى ترسيخ الشراكة الثنائية بين البلدين، مبرزا الأولوية التى توليها مصر لمواصلة تطوير آفاق التعاون مع لبنان على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، وخاصة فى اطار عملية التعافى واعادة الإعمار.

وشدد السفير خلاف، على دعم مصر الكامل للحفاظ على أمن واستقرار لبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الاراضى اللبنانية، مؤكدا حرص مصر على الوقوف إلى جانب لبنان فى هذا المنعطف الهام ومواصلة دعم مؤسساته الوطنية وعلى رأسها الحيش اللبناني.

واستعرض السفير خلاف سلسلة اللقاءات التى عقدها مع عدد من الوزراء والمسئولين بالحكومة المصرية قبل توجهه إلى بيروت لبحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن اللقاءات عكست رسالة واضحة مشتركة بأن الدولة المصرية، بمختلف وزاراتها ومؤسساتها، على استعداد كامل لمضاعفة التعاون مع لبنان فى القطاعات المختلفة، وتقديم كل أوجه الدعم الممكنة.

وشدد على أن مصر ستظل دائما سندا للبنان، وداعمة له في مسيرته نحو الاستقرار والتنمية، معربا عن أمله ان تشهد الفترة القادمة فتح آفاق أوسع أمام شراكة أكثر تكاملا وطموحا بين البلدين الشقيقين.