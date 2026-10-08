قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب إيطاليا
أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي
مساعد وزير الدفاع اليمني: المعارك مع الحوثيين على أشدها في مختلف الجبهات
أسعار سبائك الذهب بعد آخر انخفاض.. مفاجأة في سعر سبيكة 1 جرام حتى 100 جرام
ليس معلما بمدارسنا.. أول رد من التعليم على فيديو الإساءة لهدى شعراوي وصفية زغلول
لاعب قاسم باشا يشيد بمحمد صلاح: شعرت بالفارق فور مشاركته
أهلا بيكي يا مصر.. رئيس كوريا الجنوبية يرحب بالرئيس السيسي على أنغام أغنية "بابا" لعمرو دياب
بعد "محادثات مثمرة".. ترامب: لن نهاجم إيران قبل انتخابات نوفمبر
إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها
حالة الطقس المتوقعة من السبت إلى الأربعاء .. أمطار خفيفة وشبورة مائية
وادي دجلة يهزم الاتحاد السكندري بهدف نظيف بكأس عاصمة مصر
غرق 3 صغار في ترعة الإبراهيمية بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محللة سياسية: قرار البرلمان الأوروبي بشأن الإخوان يفتح الباب لتشديد الرقابة على الجمعيات والكيانات المرتبطة بها

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
رحمة سمير

قالت المحللة السياسية جيهان جادو، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، إن تصويت البرلمان الأوروبي بشأن جماعة الإخوان المسلمين يمثل قرارًا سياسيًا مهمًا، مشيرة إلى أن نتيجة التصويت أظهرت تأييدًا واسعًا للقرار.

وأوضحت جادو أن القرار يعكس، بحسب رؤيتها، تنامي المخاوف الأوروبية من أنشطة الجماعة وشبكاتها داخل المجتمعات الأوروبية، مؤكدة أهمية تشديد الرقابة على الكيانات المرتبطة بها.

وأضافت أن من أبرز ما يتضمنه القرار الدعوة إلى وضع استراتيجية أمنية منسقة بين دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة الشبكات المرتبطة بالجماعة، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول الأوروبية لمتابعة أنشطة هذه الكيانات.

وأشارت جادو إلى أن القرار يتضمن كذلك مراجعة الكيانات والجهود السياسية والقضائية المتعلقة بشبكات الإسلام السياسي، موضحة أن الجانب القضائي يأتي في ظل لجوء بعض الكيانات التي أُغلقت أو فُرضت عليها إجراءات إلى القضاء للطعن على تلك القرارات.

وأكدت أن مواجهة هذه الشبكات تحتاج إلى تعاون بين الأجهزة الأمنية والقضاء، مشيرة إلى أن القرار السياسي يحتاج إلى قوانين ملزمة وأحكام قضائية حتى يتم تطبيق عقوبات على المخالفين.

وتابعت أن الإجراءات قد تشمل، وفقًا للقوانين التي سيتم إقرارها، عقوبات مثل التجريم أو الترحيل، موضحة أن التعامل مع هذه الملفات سيكون من خلال السلطات المختصة والقضاء.

كما تحدثت جادو عن إمكانية امتداد الإجراءات إلى أنشطة إعلامية أو إلكترونية، موضحة أن حرية التعبير في الدول الأوروبية لها حدود عندما يتعلق الأمر بالمساس بالأمن أو التسبب في اضطرابات، بحسب ما عرضته خلال المداخلة.

الرقابة_المالية الأمن_الأوروبي الإسلام_السياسي الإخوان_المسلمون تحليل_سياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة

صورة أرشيفية

عهدة هترجع للوزارة.. 10 تعليمات لطلاب أولى ثانوي للحفاظ على التابلت حتى انتهاء المرحلة الثانوية

الدكتور تامر مدكور - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

بالرقم القومي فقط.. تسهيلات جديدة من التأمين الصحي لتجديد البطاقة لأصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

الاجتماع الـ 24 للأمانة العامة

"حكماء المسلمين" يشارك في الاجتماع الـ 24 للأمانة العامة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية بكازاخستان

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: زواج جويرية من النبي كان سببا في تحرير قومها ودخولهم في الإسلام

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبدالمعز: من يحرضون على الوطن لا يعرفون شيئا عن الدين.. فيديو

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد