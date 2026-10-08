محللة سياسية: قرار البرلمان الأوروبي بشأن الإخوان يفتح الباب لتشديد الرقابة على الجمعيات والكيانات المرتبطة بها

قالت المحللة السياسية جيهان جادو، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، إن تصويت البرلمان الأوروبي بشأن جماعة الإخوان المسلمين يمثل قرارًا سياسيًا مهمًا، مشيرة إلى أن نتيجة التصويت أظهرت تأييدًا واسعًا للقرار.

وأوضحت جادو أن القرار يعكس، بحسب رؤيتها، تنامي المخاوف الأوروبية من أنشطة الجماعة وشبكاتها داخل المجتمعات الأوروبية، مؤكدة أهمية تشديد الرقابة على الكيانات المرتبطة بها.

وأضافت أن من أبرز ما يتضمنه القرار الدعوة إلى وضع استراتيجية أمنية منسقة بين دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة الشبكات المرتبطة بالجماعة، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول الأوروبية لمتابعة أنشطة هذه الكيانات.

وأشارت جادو إلى أن القرار يتضمن كذلك مراجعة الكيانات والجهود السياسية والقضائية المتعلقة بشبكات الإسلام السياسي، موضحة أن الجانب القضائي يأتي في ظل لجوء بعض الكيانات التي أُغلقت أو فُرضت عليها إجراءات إلى القضاء للطعن على تلك القرارات.

وأكدت أن مواجهة هذه الشبكات تحتاج إلى تعاون بين الأجهزة الأمنية والقضاء، مشيرة إلى أن القرار السياسي يحتاج إلى قوانين ملزمة وأحكام قضائية حتى يتم تطبيق عقوبات على المخالفين.

وتابعت أن الإجراءات قد تشمل، وفقًا للقوانين التي سيتم إقرارها، عقوبات مثل التجريم أو الترحيل، موضحة أن التعامل مع هذه الملفات سيكون من خلال السلطات المختصة والقضاء.

كما تحدثت جادو عن إمكانية امتداد الإجراءات إلى أنشطة إعلامية أو إلكترونية، موضحة أن حرية التعبير في الدول الأوروبية لها حدود عندما يتعلق الأمر بالمساس بالأمن أو التسبب في اضطرابات، بحسب ما عرضته خلال المداخلة.